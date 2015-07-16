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Çanakkale'de göçmen botu battı, 6 ölü

İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı

16 Temmuz 2015 14:30

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli  Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu  ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Suriyeli bir grup göçmen, Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Denizde bir süre ilerleyen bu kişilerin botu, Gülpınar köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Bölgede devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, olayı fark ederek kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, ilk olarak boğulma tehlikesi geçiren 2'si çocuk, 4'ü kadın 10 göçmeni kurtardı. Daha sonra 6 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenler, Ayvacık ile Ezine Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Ayvacık Devlet Hastanesine getirilen cesetlerin ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Sahil güvenlik ekipleri, batan botta başka kişi olması ihtimaline karşı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

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