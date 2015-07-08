T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köylüler, 'göçmen kaçakçı'larını direğe bağlayarak jandarmaya teslim etti

Mültecileri organize eden iki kişiyi, köylüler etkisiz hâle getirip iple telefon direğine bağladı

08 Temmuz 2015 22:18

Çanakkale'de köylüler yakaladıkları göçmen kaçakçılığı yapan organizatörleri direklere bağlayarak jandarmaya teslim etti.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; göçmen kaçakçılarının kullandığı önemli güzergâhlardan biri olan Yunanistan'ın Midilli Adası'nın karşısındaki Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde son zamanlarda köylüler ile göçmen kaçakçıları arasında gerginlik yaşanıyor.

Daha önce sadece geçiş güzergâhı olarak kullanılan Ayvacık İlçesi'ne bağlı Bademli Köyü'nde kaçak sayısı artınca sahilde beklemeler de çoğaldı. Burada geçiş sırasını bekleyen yasadışı göçmenler, yazlıkları, köy evlerini ve tarlaları yağmalamaya başladı. Bunun üzerine köylüler de göçmen kaçakçılarına tepki göstermeye başladı. Köy içinde organizatörlerin silahlarla dolaştığını da gören köylüler tedirgin olmaya başladı ve takibe aldı.

 

Organizatörler köylülere silah gösterdi

 

Köylüler geçtiğimiz Cumartesi gecesi de köy içinde terk edilmiş bir araç tespit edip yanına gittiler. Beklerken aracın yanına 2 kişi geldi. Bu esnada köylüler ile bu iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine mültecileri organize eden 2 kişi, köylülere silah gösterdi. Köylüler bu iki kişiyi etkisiz hale getirip iple köy ortasındaki telefon direğine bağlayarak jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri 2 kişiyi çözüp gözaltına aldı. Araçtan bot ve bot motoru çıkması üzerine 2 kişi daha gözaltına alındı. Sahilde saklanan 50 yasadışı göçmen de alıkonurken, organizatörlerin başı olduğu belirtilen 1 kişi de sahildeki barakada yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 5 kişiden O.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

göçmen kaçakçısıorganizatörçanakkaledirekjandarmaayvacık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24