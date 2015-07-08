Köylüler, 'göçmen kaçakçı'larını direğe bağlayarak jandarmaya teslim etti

Çanakkale'de köylüler yakaladıkları göçmen kaçakçılığı yapan organizatörleri direklere bağlayarak jandarmaya teslim etti.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; göçmen kaçakçılarının kullandığı önemli güzergâhlardan biri olan Yunanistan'ın Midilli Adası'nın karşısındaki Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde son zamanlarda köylüler ile göçmen kaçakçıları arasında gerginlik yaşanıyor.

Daha önce sadece geçiş güzergâhı olarak kullanılan Ayvacık İlçesi'ne bağlı Bademli Köyü'nde kaçak sayısı artınca sahilde beklemeler de çoğaldı. Burada geçiş sırasını bekleyen yasadışı göçmenler, yazlıkları, köy evlerini ve tarlaları yağmalamaya başladı. Bunun üzerine köylüler de göçmen kaçakçılarına tepki göstermeye başladı. Köy içinde organizatörlerin silahlarla dolaştığını da gören köylüler tedirgin olmaya başladı ve takibe aldı.

Organizatörler köylülere silah gösterdi

Köylüler geçtiğimiz Cumartesi gecesi de köy içinde terk edilmiş bir araç tespit edip yanına gittiler. Beklerken aracın yanına 2 kişi geldi. Bu esnada köylüler ile bu iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine mültecileri organize eden 2 kişi, köylülere silah gösterdi. Köylüler bu iki kişiyi etkisiz hale getirip iple köy ortasındaki telefon direğine bağlayarak jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri 2 kişiyi çözüp gözaltına aldı. Araçtan bot ve bot motoru çıkması üzerine 2 kişi daha gözaltına alındı. Sahilde saklanan 50 yasadışı göçmen de alıkonurken, organizatörlerin başı olduğu belirtilen 1 kişi de sahildeki barakada yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 5 kişiden O.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.