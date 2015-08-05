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Dünya

Akdeniz'de tekne faciası

700 göçmeni taşıyan tekne, Libya açıklarında alabora oldu

Fotoğraf: Arşiv

05 Ağustos 2015 20:00

Yaklaşık 700 göçmeni taşıyan bir teknenin, Libya açıklarında alabora olduğu açıklandı. İtalya ve İrlanda donanmalarına ait gemilerin, Afrikalı göçmenleri taşıyan tekneden denize düşen insanları kurtarmaya çalıştığı belirtilirken; İrlandalı askeri yetkililer, denizde 150 kişi tespit edildiğini söyledi.

İtalyan sahil güvenlik yetkililerinin açıklamasına göre, Libya'nın 15 deniz mili açıklarında sıkıntı yaşayan tekneden imdat çağrısı yapıldı. Bu çağrıya, Sicilya Adası'ndaki Katanya kentindeki sahil güvenlik ekiplerince yanıt verildi.

"Dignity One" ve "Le Niam" adlı donanma gemileri bölgeye gitti. Ancak teknedeki tüm göçmenlerin aynı aynı anda bir tarafa toplanmasından ötürü tekne alabora oldu. 

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