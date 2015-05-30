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Dünya
Deutsche Welle

4 binden fazla göçmen kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, 22 farklı operasyonda 4 binden fazla göçmeni kurtardı.

30 Mayıs 2015 16:30


Cuma günü düzenlenen operasyonda 13 bot ve 9 küçük sandalla yola çıkan toplam 4 bin 243 kişi kurtarılarak İtalyan limanlarına getirildi. Ancak 17 kişinin de cesedine ulaşıldığı belirtildi.

İnsan tacirleri, Libya'nın Akdeniz kıyılarından, deniz yolculuğuna uygun olmayan botlara insanları doldurarak yola çıkarıyor ve bu yolla milyonlar kazanıyor.

Göçmenler Afrika, Ortadoğu ya da başka bölgelerdeki savaş, işkence ya da yoksulluktan kaçıyor.

Cuma günkü operasyonda İtalyan birliklerine İrlanda ve Almanya'dan kargo gemisi ve deniz kuvvetlerine ait araçlar da yardım etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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