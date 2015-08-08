Çipras'tan göçmen isyanı: Avrupa yardım eli uzatmalı, Türkiye ile anlaşma yapılmalı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan’ın son yıllarda maruz kaldığı yoğun göç akımı karşısında Avrupa’nın daha çok yardımcı olması gerektiğini belirterek, Avrupa ülkelerinin bu konudaki tavrının Avrupa’da gerçek anlamda bir dayanışma olup olmadığını ortaya koyacağını söyledi. Türkiye ile anlaşma yapılması gerektiğini kaydeden Çipras “Türkiye ile anlaşma olması lazım. Çünkü 2 milyon göçmen oradan bize geliyor. Aynı konunun Suriye ve Libya gibi ülkelerle de görüşülmesi lazım” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Çipras, İçişleri Bakanlığı’nda ülkede yaşanan göçmen sorunuyla ilgili gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Burada bir konuşma yapan Çipras, yasa dışı göç konusunun sadece Yunanistan’ı değil tüm Avrupa’yı ilgilendiren son derece kritik bir konu olduğunu belirtti.

Kriz içinde kriz yaşıyoruz

Yunanistan’ın içerisinde bulunduğu ekonomik krizin yanı sıra göçmen sorunuyla da mücadele ettiğini ifade eden Çipras, “Yunanistan kriz içinde kriz yaşıyor. Ülkeye gelen göçmen sayısı Yunanistan’ın imkânlarını aşıyor. Yunanistan Avrupa’nın sınırı ve büyük göçmen akınına maruz kalıyor. Avrupa’nın yardımı olmadan bu konuyla başa çıkmakta büyük zorluklar yaşıyoruz” dedi. Çipras, Atina hükümetinin ülkeye gelen sığınmacıları insanca koşullarda ağırlamak istediğini ancak, kendi imkânlarının bunun için yeterli olmadığını belirterek şunları kaydetti:

‘İnsan gibi karşılamak istiyoruz’

“Biz, bunları insan gibi karşılamak istiyoruz. Bu konuda acilen Avrupa’dan yardım gelmeli. Avrupa’da göçmen sorunuyla ilgili dayanışmanın gerçek mi, yoksa sadece lafta kalıp ağır koşullarda verilen krediyle mi sınırlı olduğu bu konuda belli olacak. Avrupa dayanışmasıyla ilgili beklenti olacak mı, yoksa herkes kendi sınırlarını mı koruyacak, göreceğiz.” Yunanistan’a gelen göçmenlerin büyük bölümünün Türkiye’den geldiğini ifade eden Çipras, “Türkiye ile anlaşma olması lazım. Çünkü 2 milyon göçmen oradan bize geliyor. Aynı konunun Suriye ve Libya gibi ülkelerle de görüşülmesi lazım.”

Göçmen sayısı 3 kat arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Avrupa’ya kaçak yollarla giren göçmen ve mülteci sayısının 224 bine ulaştığı belirtilirken, bu yıl deniz yoluyla Yunanistan’a gelen göçmen sayısının 124 bini bulduğu bildirildi. Yunan makamlarınca yapılan açıklamalarda ise, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gelenlerin sayısının önceki yıla oranla 3 kat arttığı belirtildi. Yunan medyası, yabancı basında çıkan “turistlerin göçmenler nedeniyle sıkıntı yaşadığına” ilişkin haberler nedeniyle adalardaki göçmenlerin ana karaya taşındığını yazdı.

Her gece aynı sahne

Türkiye’nin Ege kıyılarından Yunan adalarına umut yolculuğu her gece devam ediyor. Avrupa ümidiyle lastik botlarla denize açılan göçmenler, ölüm tehlikesine rağmen tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Özellikle Muğla Bodrum’un Gümbet, Bitez, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis mahallelerinden 03.00-05.00 arası denize açılan göçmenler, can yelekleri ve çantalarıyla Yunanistan’ın İstanköy Adası’na (Kos) geçmeye çalışıyor.