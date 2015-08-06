'Yüzlerce göçmen sulara gömüldü'



Yardım çağrısı üzerine bölgeye ilk ulaşan gemi olan İrlanda donanmasına ait "Le Niamh", kurtarılan yaklaşık 370 kişiyle beraber İtalya'nın Palermo gemisine doğru harekete geçti.

Hayatını kaybeden 25 kişinin cesedi "Le Niamh"ta bulunuyor. Sağlık durumları kötü olan 6 kişi ise helikopterle Lampedusa adasına nakledildi.

"Le Niamh" gemisi cankurtaran botlarını indirirken göçmenlerin bir tarafa toplandığı ve geminin alabora olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları balıkçı teknesinde 700'den fazla kişinin bulunduğunu söylerken, 200'den fazla kişinin halen kayıp olduğu açıklandı.

Arama-kurtarma çalışmalarına toplam 7 gemi, iki helikopter ve bir insansız hava aracı katıldı.

Libya açıklarında nisan ayında bir teknenin alabora olması sonucunda 800 civarında göçmen hayatını kaybetmişti.