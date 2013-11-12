'İklim değişikliği yüzlerce Filipinli'yi öldürdü' dedi, açlık grevine başladı

Birleşmiş Milletler 19. İklim Zirvesi dün(11 Kasım) Polonya’nın başkenti Varşova’da başladı. Haiyan tayfunun vurduğu Filipinler'in baş müzakerecisi Yeb Sano, İlkim zirvesinin ilk gününde, gerekli kararlar çıkana kadar açlık grevine girdi. Sano, Filipinler'in iklim değişikliğinin kurbanı olduğunu söyleyen Sano, gidişatın bu zirvede değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğinin tetiklediği Haiyan tayfunun vurduğu Filipinler'in baş müzakerecisi Yeb Sano toplantıdan gerekli kararlar çıkana kadar açlık grevine girdiğini açıkladı. Sadece hayatını kaybeden binler adına değil, annesiz ve babası kalan çocuklar adına konuştuğunu ifade eden Sano, bilimin açıkça gösterdiği gibi iklim değişikliği nedeniyle bu tayfunların giderek artacağını ve bu süper fırtınaların yeni normal olacağını söyledi. Kendi ülkesinin iklim değişikliği çılgınlığının kurbanı olduğunu da belirten Sano, bu çılgınlığın hemen burada, Varşova’da durdurulması gerektiğini söyledi.

Sivil toplum temsilcileri de konuştu

Açılışta delegelerin yanı sıra birkaç sivil toplum temsilcisine de kısa sürelerle söz verildi. İklim Adaleti Koalisyonu, İklim Eylem Ağı, dünya gençlik örgütleri ve yerli topluluklar adına konuşmalar yapıldı. İklim Adaleti Ağı adına konuşan temsilci Zirve'den bir sonuç çıkmamasının insanlığa ve gezegene ihanet olacağını ve 2015′i beklemeden, hemen şimdi anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi. İklim Eylem Ağı temsilcisi ise 2020 için açıklanan yetersiz hedefleri sorumsuzluk olarak niteledi. İklim değişikliğinin başlıca kurbanı olduklarını söyleyen yerli halklar temsilcisi ise Toprak Ana’nın çocukları olarak tek ses olunması gerektiğini vurguladı.

Kyoto yerine yeni anlaşma

Bu yıl iki hafta sürecek müzakerelerin ana gündem konusu Kyoto Protokolü’nün yerini alacak ve 2015’te imzalanarak 2020’de uygulamaya girecek yeni anlaşmanın içeriği olacak. Ancak, müzakerelerin, enerjisinin yüzde 97’sini kömürden üreten Polonya’da gerçekleşmesi kömür karşıtı gösterilerin beklenmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan Taraflar Konferansında, Kyoto Protokolü’nün ikinci yükümlülük döneminde küresel sera gazı salımlarına sebep olan ülkelerin yalnızca yüzde 15’i yeni yükümlülük dönemine taraf olmuştu.

Günün Fosili ödülü Avustralya'ya

İklim Eylem Ağı tarafından her gün verilen Günün Fosili ödülünü ilk kazanan ise ödülün gediklisi Avustralya oldu. Avustralya’nın ödülü daha ilk günden almasının nedeni, iklim değişikliği fonu için herhangi bir yeni finansman sağlamayacağını açıklaması ve bunun “çevrecilik kılığına girmiş sosyalizm” olduğunu ilan etmesi oldu.