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Yaşam

Bir Pasifiklinin iltica nedeni: İklim değişikliği

İklim değişikliği nedeniyle yaşadığı bölgenin tehdit altında olduğu gerekçeyle iltica etmek isteyen kişinin bu isteği göçmenlik dairesi tarafından reddeildi

18 Ekim 2013 17:10


Pasifik adalarından Kiribati'de yaşayan bir adam, iklim değişikliğinin ülkesini tehdit ettiği gerekçesiyle Yeni Zelanda'ya iltica etmeye çalışıyor.

Mahkemedeki ifadesinde Ioane Teitiota, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kiribati adasının bir bölümünün sular altında kaldığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Teitiota, Yeni Zelanda göçmenlik dairesinin iltica başvurusunu ret kararına itiraz etti. Mahkemedeki açıklamasında Teitiota, Yeni Zelanda doğumlu üç çocuğunun Kiribati'ye dönmesi durumunda zarar göreceğini söyledi.

Mercan adalarından oluşan Kiribati yükselen deniz seviyesinin tehdidi altında. 2007'den bu yana Yeni Zelanda'da yaşayan Teitiota'nın çalışma izni bir süre önce sona ermişti.

Kiribati'ye dönmesi halinde zulme maruz kalmayacağı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı gerekçesiyle göçmenlik dairesi bu yıl başlarında Teitiota'nın itica başvurusunu reddetmişti.

Bu sorunun adada yaşayan herkesi ilgilendirdiği ve Kiribati hükümetinin iklim değişikliğinin getirdiği risklere karşı önlemler aldığı ifade edilmişti.

Geçen yıl Kiribati hükümeti, acil durumda vatandaşlarını yerleştirmek üzere Fiji'den toprak satın alma planını onayladı.

Teitiota'nın itiraz başvurusu hakkında Auckland Yüksek Mahkemesi'nin önümüzdeki haftalarda kararını açıklaması bekleniyor.

 

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