UNICEF: Filipinler'deki tayfundan 4 milyon çocuk etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM Genel) Sekreteri Ban Ki-mun'un, Filipinlerdeki Haiyan tayfununun verdiği zarardan son derece endişe duyduğu bildirildi. UNİCEF Filipinler'deki Haiyan tayfunundan etkilenen 4 milyon çocuğun acil yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın Filipinler'de bugüne kadarki karadan gelen en büyük fırtınlardan biri olarak, 9 milyon 500 bin insanı etkileyen ve geniş çaplı bir yıkıcı etki gösterip insanları yerinden eden Haiyan tayfununun verdiği zarardan son derece endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Filipinler BM Daimi Temsilcisi Libran N. Cabactulan'la görüştüğü hatırlatılan Genel Sekreter Ban'ın, BM'nin Filipinler Hükümeti'ne ve halkına afetle mücadelede desteğini sunduğu kaydedildi.

Anadul Haber Ajansı'nda yer alan habere göre ülkede yol, havaalanı ve köprülerin tahrip olmasından dolayı birçok kişiye hala ulaşılamadığının altı çizilen açıklamada, yardım kuruluşları tarafından havadan gıda, sağlık, barınak ve tıbbi malzeme dağıtıldığı bildirildi.

4 milyon çocuk etkilendi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filipinler'deki Haiyan tayfunundan etkilenen 4 milyon çocuğun acil yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.



UNICEF'in açıklamasında, felaketten etkilenen bölgelerdeki 3 bin aileyi desteklemek için gıda, su, sağlık ve temizlik maddelerinin ülkede var olan kaynakların harekete geçirilmesiyle sağlandığı, ulaşım sağlanır sağlanmaz öncelikli olarak Tacloban bölgesine dağıtımın yapılacağı belirtildi.



UNICEF'in Filipinler Temsilcisi Tomoo Hozumi ise yaptığı açıklamada ''Krizin yükünü taşıyan çocuklara kritik malzemeleri almanın acelesi içindeyiz'' ifadesini kullanarak, iletişimi ve altyapıyı etkilediğinden tayfunun vurduğu bölgelere ulaşımın sınırlı olduğunu bildirdi.



''Krizin yıkıcı etkisiyle ilgili daha iyi bir görüntü elde ettiğimizde, ilk düşündüğümüzden daha fazla çocuğun etkilendiği gayet açıktır'' diyen Hozumi, UNICEF'in, çocukların sağlıklarının korunması ve güvenliği için elinden geleni yaptığını kaydetti.

'Kıyamet manzarası'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ise, Kızılhaç'ın Filipinler'deki yetkilisi tayfun ardından ülkede bir "kıyamet manzarası" olduğunu söyledi.

Ülkede büyük yıkıma yol açan tayfun felaketinde sadece bir bölgede en az 10 bin kişinin ölmüş olabileceği bildiriliyor.

Tayfunu bunca büyüten, iklim değişikliği

İklim bilimciler tayfun, kasırga ve benzeri iklim felaketlerinin sıklığının ve şiddetinin iklim değişikliği nedeniyle arttığını, bu tür sıradışı fekaletlerin doğrudan iklim değişikliğine bağlı olduğunu belirtiyor.

Yüz binlerce kişi de evlerinde oldu

Tayfunun Filipinlerde 4 milyon kişiyi etkilediği söyleniyor. Ülkeyi yerle bir eden tayfundan sonra yetkilililer yardım çalışmalarında büyük zorluk yaşıyor.

Felaket bölgelerine binlerce asker gönderildi. Askeri uçaklarla yardım malzemeleri taşınıyor. Ancak enkaz ve hasara uğrayan yollar nedeniyle yardımı tayfunzedelere ulaştırmada büyük zorluk yaşanıyor.



ABD Başkanı Barack Obama yayınladığı mesajda "hayat kaybı ve geniş çaplı yıkımdan büyük üzüntü duyduğunu" kaydetti. Ülkenin doğu bölgelerini vuran tayfunun tarihin en büyük kasırgalarından biri olduğu belirtiliyor.

Haiyan tayfunu Tacloban kentinde evleri, okulları ve bir havaalanını yerle bir etti. Yüz binlerce kişi tayfun nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. BBC muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, Leyte eyaletinin yönetim merkezi Tacloban ve çevresinde çok büyük bir yıkım olduğunu söylüyor.

Tayfunun yol açtığı dev dalgaların evleri yıktığı Tacloban'da içme suyu ve elektrik yok. Kentte yiyecek sıkıntısı var.

Yağma olayları başladı

Yetkililer, felaketzedelere yardım dağıtmakta güçlük çektiklerini, sık sık yağmalama olayları görüldüğünü belirtti. Tacloban yakınlarında Kızıl Haç’a ait bir kamyonun yağmalandığı bildirildi. Tacloban’da görevli 390 polisten sadece 20’si işbaşı yaptı. Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino, bölgeye 300 kişilik ek güvenlik gücü gönderilmesi talimatını verdiğini söyledi. Tacloban’da 22:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haiyan Tayfunu pek çok bölgede elektrik ve telefon hizmetlerinin kesilmesine yol açtı. AFP Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler (BM) görevlisi Sebastian Rhodes Stampa, Tacloban’daki manzaranın 2004 yılı Aralık ayında yaşanan tsunami faciasını andırdığını söyledi.

Yüzlerce kişinin, Tacloban'ı terk etmek umuduyla havaalanına akın ettiği görüldü.

Havaalanı tayfunda büyük zarar gördü.

Dört kişinin fırtınadan kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tayfun şimdi Vietnam'a ulaştı. Ancak gücü büyük miktarda azaldı. Kategori Bir'e indirilen tayfunda rüzgarın hızı saatte 140 mil civarında.

Kuzeydeki kentlerde 600 binden fazla kişi tahliye edildi.

İklim değişikliği

İklim bilimciler tayfun, kasırga ve benzeri iklim felaketlerinin sıklığının ve şiddetinin iklim değişikliği nedeniyle arttığını, bu tüür sıradışı fekaletlerin doğrudan iklim değişikliğine bağlı olduğunu belirtiyor.