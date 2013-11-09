Filipinler'i tayfun vurdu; 1200 ölü

Filipinler'in orta kesimlerini etkisi altına alan Haiyan tayfunu şu ana kadar 1200 can aldı. Doğal felaket yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. Hızı hafifleyen tayfun Vietnam ve Çin'e ilerliyor. Tayfunun kaç kişinin ölümüne yol açtığı ise bilinmiyor.

Filipinler Kızılhaç'ı şimdiye kadar bölgede yaşanan en şiddetli tayfunlardan biri kabul edilen Haiyan tayfununda 1200 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 1000 kişinin Tacloban, 200 kişinin de Samar bölgesinde öldüğü belirtildi.

Doğal felaket nedeniyle yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ancak tayfunun geçtiği bölgelere ulaşılamadığı için kaç kişinin öldüğü tam olarak bilinmiyor.

'Sokaklar cesetlerle dolu'

Saatteki hızı 163 kilometreye varan rüzgarlarla batıda Vietnam'a doğru ilerleyişini sürdüren tayfun, Leyte Adası'nda yüzlerce binanın hasar görmesine, deniz kenarındaki evlerin yerle bir olmasına neden oldu.

Görgü tanıkları, başkent Manila'nın 580 kilometre güreybatısındaki Tacloban kentinde sokakların cesetlerle dolu olduğunu söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino'nun danışmanlarından Devlet Bakanı Rene Almendras, tayfundan etkilenen bazı yerleşim birimleri ile iletişim sağlanamadığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Tacloban Havaalanı'ndaki terminal binasının da ağır hasar görmesi nedeniyle bölgeye sadece askeri uçaklarla yardım gönderilebiliyor.

Doğal Afetler Ajansı yetkilileri, yaklaşık 4 milyon insanın tayfundan etkilendiğini, 800 bin kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Tayfunun yol açtığı heyelan ve devrilen ağaçlar nedeniyle yolların kapandığı bölgede arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Haiyan tayfununun Pazar günü ulaşması beklenen Çin'de sarı alarm verildi. Tayfunun Güney Çin Denizi'nde 8-10 metrelik dalgalara yol açabileceği uyarısında bulunan yetkililer, bölge halkına gereken önlemleri almaları ve gemilerin limana dönmesi çağrısını yaptı.