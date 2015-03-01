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Dünya

BM: G. Sudan'da yüzlerce çocuk kaçırılıp asker yapıldı

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da yüzlerde erkek çocuğun asker olmaya zorlandığını açıkladı

01 Mart 2015 22:41

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Örgütü UNICEF, Güney Sudan'da geçen ay yüzlerce erkek çocuğun kaçırılarak asker olmaya zorlandığını belirtti.

Örgüt geçen ay bu sayıyı 89 olarak açıklamıştı. Ancak kaçırılan çocuk sayısının çok daha fazla olduğundan endişe ediliyor.

UNICEF çocukların kaçırılmasından, hükümetle bağlantılı bir milis grubunu sorumlu tuttu.

İnsan Hakları Örgütü Human Rights Watch daha önce iki tarafın da çocuk asker kullandığını açıklamıştı.

Güney Sudan'da iç savaş yaşanıyor. Ülkede Cumhurbaşkanı Salva Kiir'e bağlı güçlerle, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı isyancı güçler çarpışıyor.

UNICEF'in açıklamasında erkek çocuklarının Johnson Oloni'nin komutasındaki Şilluk milis grubunun kaçırdığını belirtti.

Hükümet daha önce bu grup üzerinde denetimi olmadığını duyurmuştu.

UNICEF'in Güney Sudan Sözcüsü Jonathan Veitch çocukların okullarından cepheye götürülmüş olmasından endişe ettiklerini söyledi.

 

'Okuldan cepheye'

 

Birleşmiş Milletler'e göre görgü tanıkları 12 yaşındaki çocukların bile silah taşıdığını söylüyor.

Çocukların büyük petrol sahalarının bulunduğu Yukarı Nil eyaletinde Wau Şilluk olarak bilinen bölgede kaçırıldığı belirtiliyor.

İç savaş nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkede 2.5 milyon kişi de ağır gıda sıkıntısı içinde

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