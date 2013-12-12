UNICEF: Dünyada 230 milyon çocuğun kaydı yok

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), tüm dünya genelinde yaptığı araştırmada her beş çocuktan üçünün resmi kaydı bulunmadığını ortaya koydu.

UNICEF’in raporuna göre yaklaşık 230 milyon çocuğun resmi olarak kayda geçmiş nüfusu yok. Kuruluş, bu durumun çocukların istismar edilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, doğum belgesi olmayan ve nüfusları kayda geçirilmeyen çocuklar ülkelerindeki eğitim gibi temel hizmetlerden ve haklardan da faydalanamıyor.

Doğum belgesi olmayan çocukların sayısının en yüksek olduğu ülkeler olarak Güney Asya ve Afrika.

UNICEF Genel Müdür Yardımcısı Geeta Rao Gupta, “Doğum kaydı bir haktan çok daha öte bir şey. Bu toplumların çocuk kimliğini ve varlığını nasıl tanımladığıyla ilgili” diye konuştu ve ekledi:

“Doğum belgesi ayrıca çocukların unutulmamalarının, haklarının ihlal edilmemesinin ve ülkelerindeki gelişimden ayrı tutulmamalarının güvencesini veriyor.”

UNICEF’in 161 ülkede yaptığı araştırmaya göre 2012 yılında doğan bebeklerin yalnızca yaklaşık yüzde 60’ının kaydı var.

Somali, Liberya ve Etiyopya’da her on bebekten birinin kaydı tutulurken, Güney Afrika’da ise G8 ülkelerinin seviyesine benzer oranda yüzde 95 kayıt yapılıyor.

UNICEF hükümetlerin ve toplumların nüfus sistemlerinin geliştirilmesi için farklı yöntemler uyguladıklarını söylüyor.

'Cepten kayıt sistemi'

Raporda verilen örneklerden biri de Uganda. BM ve özel sektörün desteklediği Uganda hükümeti, cep telefonundan “normalde aylar sürecek kayıt işlemlerini basitleştirip yalnızca birkaç dakika içinde kaydı tamamlama” özelliğini uygulamaya soktu.

UNICEF, Afrika’nın doğu ve güney bölgelerinde doğan çocukların yalnızca yarının nüfus kaydı olduğunu belirtiyor.

Raporda, ailelerin kayıt yaptırmama gerekçeleri olarak engelleyici ücretler, mevcut kanun veya süreçlerin farkında olmamak, kültürel bariyerler ve ayrımcılık korkusu gösteriliyor.

UNICEF, nüfus kaydı olmayan çocukların eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi hizmetlerden de faydalanamadıklarını belirtiyor.

Kuruluş ayrıca, doğal felaket ve çatışma ortamları ile suiistimal nedeniyle ailelerinden ayrı düşen çocukların, nüfus kayıtları olmaması durumunda aileleriyle birleştirilmelerinin de zorlaştığını söylüyor.

UNICEF Genel Müdür Yardımcısı Rao Gupta, “Doğum kaydı ve doğum belgesi bir çocuğun tüm imkânlara erişiminin sağlanması için hayati öneme sahiptir” diyor ve ekliyor:

“Tüm çocuklar büyük imkânlarla doğuyor. Fakat toplumlar çocukları sayamaz ve varlıklarının farkında bile olmazsa çocuklar da istismar ve ihmallere karşı daha korunmasız hale gelir.”