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Politika

Güney Sudan'da BM kampına saldırı: 48 ölü

Güney Sudan'da sivillerin sığındığı BM yerleşkesine yapılan saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişi hayatını kaybetti

19 Nisan 2014 02:31

Birleşmiş Milletler'in Güney Sudan'da sivillerin sığındığı yerleşkesine (UNMISS) saldıran silahlı kişiler en az 48 kişiyi öldürdü. 100'den fazla kişiyi de yaralayan saldırganlar, BM üssüne barışçıl göstericiymiş gibi yaklaştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın Bor kentinde yerlerinden edilmiş 5 bin sivilin bulunduğu UNMISS yerleşkesine, dilekçe sunmak istediklerini ve barışçıl gösterici olduklarını belirterek yaklaşan silahlı kişilerin, görevli askerlere ve kamp sakinlerine ateş açtığını söyledi. 

Güney Sudan'daki en üst düzey BM yetkilisi Toby Lanzer, "Üsten, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 48 kişinin cesedi çıkarıldı. Üssün dışında da 10 saldırganın cesedi bulundu" dedi. Lanzer, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti. Saldırganların yaklaşık 350 kişi olduğunu ifade etti. 

Saldırıyı şiddetli bir şekilde kınayan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM askerlerine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini ve savaş suçu teşkil edeceği uyarısı yapmıştı. 

Güney Sudan'ın en büyük etnik gruplarını oluşturan Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in bağlı olduğu Dinka ile darbe planladığı iddiasıyla görevden aldığı yardımcısı Riek Machar'ın Nuer kabileleri arasında 15 Aralık 'tan bu yana çatışmalar yaşanıyor.

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