Güney Sudan'da katliam



Silahlı asiler, Güney Sudan'da geçen hafta petrol rezervleri açısından önemli bir kasabayı işgalleri sırasında yüzlerce kişiyi etnik kökenleri nedeniyle katletti. BM, bunun iç savaştaki ülkede yaşanan en kötü katliamlardan biri olduğunu bildirdi.

BM'nin Güney Sudan misyonu yetkilileri, sadece bir camide 200'den fazla sivilin öldürüldüğünü, 400'ünün de yaralandığını açıkladı. Ayrıca bir kilise, hastane ve terk edilmiş haldeki BM Dünya Gıda Programı binasında da çocuklar da dâhil çok sayıda sivilin öldürüldüğü belirtildi.

BM'nin ülkedeki en üst düzey yetkilisi Toby Lanzer, “hayatındaki en kötü görüntülere tanıklık ettiğini" söyledi. Lanzer, “Markette, ibadethanelerin içinde ve dışında, sokakta çok sayıda ceset var. Çoğunun üzerinde sivil kıyafetler bulunuyor” dedi.

Silahlı gruplar, baskın sırasında yerel radyo kanalından yaptıkları anonslarda erkeklere muhalif etnik kökenden kadınlara tecavüz etmeleri ve rakip grupları kasabadan uzaklaştırmaları çağrısı yaptı.

Güney Sudan ordusu, eski devlet başkan yardımcısı Riek Machar'a bağlı asilerle uzun süredir mücadele ediyor.

Çatışmalar zamanla etnik bir kavgaya dönüştü. Devlet Başkanı Salva Kiir'in Dinka kabilesi, Machar'ın Nuer kabilesine karşı savaşır hale geldi.