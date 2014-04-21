T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Güney Sudan'da katliam

BM geçen hafta Güney Sudan’da son zamanların en kötü katliamlarından birinin yaşandığını bildirdi. Katliam sırasında yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

21 Nisan 2014 22:46


Silahlı asiler, Güney Sudan'da geçen hafta petrol rezervleri açısından önemli bir kasabayı işgalleri sırasında yüzlerce kişiyi etnik kökenleri nedeniyle katletti. BM, bunun iç savaştaki ülkede yaşanan en kötü katliamlardan biri olduğunu bildirdi.

BM'nin Güney Sudan misyonu yetkilileri, sadece bir camide 200'den fazla sivilin öldürüldüğünü, 400'ünün de yaralandığını açıkladı. Ayrıca bir kilise, hastane ve terk edilmiş haldeki BM Dünya Gıda Programı binasında da çocuklar da dâhil çok sayıda sivilin öldürüldüğü belirtildi.

BM'nin ülkedeki en üst düzey yetkilisi Toby Lanzer, “hayatındaki en kötü görüntülere tanıklık ettiğini" söyledi. Lanzer, “Markette, ibadethanelerin içinde ve dışında, sokakta çok sayıda ceset var. Çoğunun üzerinde sivil kıyafetler bulunuyor” dedi.

Silahlı gruplar, baskın sırasında yerel radyo kanalından yaptıkları anonslarda erkeklere muhalif etnik kökenden kadınlara tecavüz etmeleri ve rakip grupları kasabadan uzaklaştırmaları çağrısı yaptı.

Güney Sudan ordusu, eski devlet başkan yardımcısı Riek Machar'a bağlı asilerle uzun süredir mücadele ediyor.

Çatışmalar zamanla etnik bir kavgaya dönüştü. Devlet Başkanı Salva Kiir'in Dinka kabilesi, Machar'ın Nuer kabilesine karşı savaşır hale geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Güney SudanGüney Sudan Dünya Gıda ProgramıToby LanzerSudanRiek MacharBaşkanı Salva Kiir DinkaMachar NuerDeutsche Welle Türkçe AFP BS/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24