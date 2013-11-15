T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: Filipinler'de ölü sayısı 4 bin 460'a ulaştı

Birleşmiş Milletler Filipinler’i vuran Haiyan Tayfunu’nun bilançosunu açıkladı

15 Kasım 2013 09:53

Haiyan tayfununun vurduğu Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Birleşmiş Milletler'in New York'ta yaptığı açıklamaya göre ölü sayısı 4 bin 460'a ulaştı.

Milletler Sözcüsü Ferhan Hak tarafından yapılan açıklamaya göre 12 milyon kişi tayfundan etkilendi; 920 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon afetle ilgili olarak, “Büyük bir yıkım söz konusu; insanlar çaresiz halde yiyecek, su, barınak ve sevdiklerinden gelecek haberlere ihtiyaç duyuyor” ifadelerinde bulundu.

BM Sözcüsü Ferhan Hak ülkedeki havalimanlarının çoğunun tekrar açılmasına karşın karayollarının enkaz yığınları nedeniyle kapalı olduğunu, bunun da afet bölgesine yardım götürmeyi zorlaştırdığını belirtti.

ETİKETLER

filipinlerölü sayısıbirleşmiş milletlerban ki moon

İlgili Haberler

Filipinler'i tayfun vurdu; 1200 ölü

Batıda Vietnam'a doğru ilerleyişini sürdüren tayfun, Leyte Adası'nda yüzlerce binanın hasar görmesine, deniz kenarındaki evlerin yerle bir olmasına neden oldu

UNICEF: Filipinler'deki tayfundan 4 milyon çocuk etkilendi

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Filipinler'de havaalanı ve köprülerin tahrip olmasından dolayı birçok kişiye hala ulaşılamıyor

Filipinler'de ölü sayısı 2 bin 275'e yükseldi

Su, gıda ve tıbbı malzemenin kıtlığı, yağmalama olaylarına neden oluyor. Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino, ölü sayısına ilişkin tahminlerin korkulandan az olduğunu belirtti

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Filipinler'de ilk toplu mezar

Tacloban kentinde, 94 kişi toplu mezara gömüldü. Cesetlerin dağ yamacındaki toplu mezara cenaze töreni yapılmadan defnedildiği bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24