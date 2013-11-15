BM: Filipinler'de ölü sayısı 4 bin 460'a ulaştı

Haiyan tayfununun vurduğu Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Birleşmiş Milletler'in New York'ta yaptığı açıklamaya göre ölü sayısı 4 bin 460'a ulaştı.

Milletler Sözcüsü Ferhan Hak tarafından yapılan açıklamaya göre 12 milyon kişi tayfundan etkilendi; 920 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon afetle ilgili olarak, “Büyük bir yıkım söz konusu; insanlar çaresiz halde yiyecek, su, barınak ve sevdiklerinden gelecek haberlere ihtiyaç duyuyor” ifadelerinde bulundu.

BM Sözcüsü Ferhan Hak ülkedeki havalimanlarının çoğunun tekrar açılmasına karşın karayollarının enkaz yığınları nedeniyle kapalı olduğunu, bunun da afet bölgesine yardım götürmeyi zorlaştırdığını belirtti.