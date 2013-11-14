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Dünya

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Filipinler'de ilk toplu mezar

Tacloban kentinde, 94 kişi toplu mezara gömüldü. Cesetlerin dağ yamacındaki toplu mezara cenaze töreni yapılmadan defnedildiği bildirildi

14 Kasım 2013 19:26


Haiyan Tayfunu'nun ardından 2 bin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Filipinler'de onlarca kişi ilk toplu mezara gömüldü. Çin ise eleştiriler üzerine Filipinler'e yardım göndereceğini bildirdi.

Haiyan Tayfunu'nundan en yoğun etkilenen Tacloban kentinde, perşembe günü 94 kişi toplu mezara gömüldü. Cesetlerin dağ yamacındaki toplu mezara cenaze töreni yapılmadan defnedildiği bildirildi

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, toplu mezara defnedilenlerin, ceset torbalarında bazılarının da battaniyelere sarılı olduğu bildirildi. Tacloban Belediye Başkanı Alfred Romuladez, "Umarım böyle bir felaketi bir daha yaşamak zorunda kalmayız" dedi.

Öte yandan uluslararası yardım seferberliği de devam ediyor. Afete seyirci kaldığı gerekçesiyle eleştirilen Çin, Filipinler'e yardım gönderileceğini duyurdu. Manila'daki Çin Büyükelçiliği, 1 milyon 220 bin euro değerinde çadır ve sair yardım malzemesi gönderileceğini açıkladı.

Manila ve Pekin yönetimleri uzun yıllardır Güney Çin Denizi'ndeki adalar nedeniyle ihtilaf halindeler. Pekin yönetiminin Filipinlere yardım etmekte tereddüt etmesine, gerginliğin yol açmış olabileceği belirtiliyor.

Çin gazetesi Global Times, bir ülkenin dünyadaki konumunun sadece askeri ve ekonomik güçle ölçülemeyeceğini, felaket bölgelerine sağladığı desteğin de belirleyici olduğunu yazdı.

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