Filipinler'de ölü sayısı 2 bin 275'e yükseldi

Filipinler’de Haiyan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 275 olarak açıklandı. Yaralı sayısı ise 2 bin 623 olarak açıklandı. Çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren Filipinli yetkililer, daha önceki açıklamalarında, tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini bulabileceğini belirtmişti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, CNN Televizyonu’na konuşan Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino, ölü sayısına ilişkin tahminlerin korkulandan az olduğunu belirtti. Açıklanan tahmini rakamların "çok fazla" olduğunu belirten Aquino, can kaybının 2 bin-2 bin 500 civarında olabileceğini ileri sürdü.

Öte yandan Haiyan tayfununun vurduğu Filipinler'de su, gıda ve tıbbı malzemenin kıtlığı, yağmalama olaylarına neden oluyor. Ulusal Gıda Kurumu Sözcüsü Rex Estoperez, Leyte adasındaki Alangang bölgesinde bir ambardan 100 bin çuval pirinç kaçırıldığını, yağmalama olayı sırasında bir duvarın yıkılması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Estoperez, yetkililerin, çaresiz insanların yiyecek bulmak için evlere ve alışveriş merkezlerine izinsiz girmesine engel olmaya çalıştığını belirtti. Kimi yağmalama olaylarına silahlı çetelerin de karıştığı ileri sürülürken, bu bilgi henüz doğrulanmadı.

BM 'eylem planı' açıkladı

Öte yandan Filipinler'de felaketten zarar görenlere yardım ulaştırılması için eylem planı açıklandı. Plan çerçevesinde 301 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

BM Sözcüsü Martin Nesirky, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Valerie Amos'un, yaşananları yerinde görmek üzere Filipinler'e gittiğini söyledi.



Amos'un Devlet Başkanı Benigno Aquino tarafından kabul edildiğini ve Haiyan Tayfunu Eylem Planı'nın tanıtımına katıldığını ifade eden Nesirky, plan çerçevesinde felaketten etkilenen 11,3 milyon kişi için 301 milyon dolar kaynağa ihtiyaç duyulduğunun ilan edildiğini kaydetti.

Tayfun dolayısıyla yaklaşık 700 bin kişinin evlerinden olduğunu, bunların yarısının tahliye merkezlerinde tutulduğunu dile getiren Nesirky, diğerlerinin ise komşularında ya da geçici barınaklarda yaşamaya çalıştığını ifade etti.

Nesirky, Amos'un burada yaptığı konuşmada binlerce kişinin henüz yardım alamadığını ve tayfunun gerçek bilançosunun henüz tespit edilemediğini bildirdiğini söyledi. BM'nin kendi bütçesinden acil yardım için derhal 25 milyon dolar gönderdiğini anlatan Nesirky, eylem planında BM ve sivil toplumdan 20 kuruluşun yer aldığını vurguladı.