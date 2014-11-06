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Sağlık

'BM Ebola'yı yenecek kaynaklara sahip değil'

Dünya Sağlık Örgütü Ebola'dan ölenlerin sayısının 4.818'e ulaştığını açıkladı

06 Kasım 2014 13:29

BM'nin Ebola ile savaşım organının başında yer alan Tony Banbury, hala ölümcül virüsü yenebilecek kaynaklara sahip olmadıklarını açıkladı. Tony Banbury İngiltere, Çin, Küba ve ABD'nin önemli katkılarına rağmen acil olarak daha fazla yardım gerektiğini belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ebola salgınından en fazla etkilenen Liberya, Sierra Leone ve Gine'yi ziyaret ettikten sonra izlenimleri anlatan Banbury, "Henüz hastalığı yenebilecek durumda olunmadığını" söyledi.

 

Ebola'dan yaşamını yitirenlerin çoğu Liberya, Sierra Leone ve Gine'den

 

Dünya Sağlık Örgütü Ebola'dan ölenlerin sayısını 4.818 olarak veriyor. Bu ölümlerin 27'si dışında hepsi Liberya, Sierra Leone ve Gine'de oldu. Örgütün son rakamlarına göre Ebola'ya yakalananların toplamı da 13.042. Salgından etkilenmeyen ama Ebola hastalığının en fazla görüldüğü ülkelerin yakınında yer alan Gana'da kurulan BM Ebola merkezinde BBC'nin sorularını yanıtlayan Banbury, İngiltere'nin Sierra Leone'de yeni bir Ebola merkezi açmasının yanı sıra, ABD, Çin ve Küba'nın önemli sayıda asker ve sağlık personeli gönderdiğine işaret etti.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Batı Afrika'daki Ebola salgınıyla mücadele edilmesi ve virüsün Amerika'ya sıçramasının önlenmesi için Kongre'den 6,2 milyar dolarlık kaynak isteyeceği bildirilmişti. Bu miktarın 4,5 milyar dolarının derhal kullanıma konulacak fona ayrılması, 1,5 milyar doların ise yedek fonda tutulması tasarlanıyor.

 

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