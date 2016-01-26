T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cenevre görüşmeleri için davetiyeler gönderildi, Kürtler masada

Staffan De Mistura, dün yaptığı basın toplantısında davetiyelerin bugün gönderileceğini açıklamıştı

26 Ocak 2016 18:29

Birleşmiş Milletler, 29 Ocak'ta yapılması planlanan Cenevre görüşmeleri için taraflara davetiyelerin gönderildiğini duyurdu. Türkiye'nin kesin bir dille karşı çıktığı PYD'nin görüşmelere katılıp katılmayacağı merak konusuyken, Suriye'deki Kürt muhalifetinin önemli isimlerine de davetiye gittiği öğrenildi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; eline şu ana kadar davetiye ulaşan isimler Heysem Menna, Salih Müslim, Kadri Cemil ve İlham Ahmed ve Renda Kassis. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Kassis, "Ben davet edildim, Heysem Menna, Salih Müslim, İlham Ahmed ve Kadri Cemil. Bireysel olarak davet edildik" dedi. Ancak davetiye gönderildiği iddia edilen Müslim, kendilerine böyle bir davetiyenin gönderilemediğini açıkladı.

 

Lavrov: PYD katılmazsa sonuç alınmaz

 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün 2015 yılının dış politikasını değerlendirdiği basın toplantısında Cenevre müzakerelerine değinerek “Suriye’de süren savaşın sona ermesi için Cenevre’de yapılacak toplantıya PYD’nin katılmaması, bu toplantıda beklenen sonuçların alınmayacağı anlamına gelir. Zira Kürtler, Suriye halkının önemli bir bölümünü oluşturuyor” demişti. 

 

 






 

 

 

ETİKETLER

bmban ki mooncenevre görüşmeleripyd

İlgili Haberler

Cenevre Görüşmeleri 29 Ocak'ta; Suriye'de düğüm çözülecek mi, PYD çağırılacak mı?

Davetiyeler yarın gönderilecek

Cenevre görüşmelerinin tarihi belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim ve muhalefet arasında yapılacak Suriye görüşmelerin 29 Ocak'ta başlayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: PYD, Cenevre'ye katılmasın diyorsun, Salih Müslim'i Türkiye'ye niye davet ettin o zaman?

"Eğer Türkmenleri masaya oturtmazsanız bunun hesabını verirsiniz"

PYD lideri Salih Müslim: Cenevre'ye davet edilmeyi bekliyoruz

Cenevre'deki Suriye barış görüşmeleri 29 Ocak'ta başlayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24