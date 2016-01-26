Cenevre görüşmeleri için davetiyeler gönderildi, Kürtler masada

Birleşmiş Milletler, 29 Ocak'ta yapılması planlanan Cenevre görüşmeleri için taraflara davetiyelerin gönderildiğini duyurdu. Türkiye'nin kesin bir dille karşı çıktığı PYD'nin görüşmelere katılıp katılmayacağı merak konusuyken, Suriye'deki Kürt muhalifetinin önemli isimlerine de davetiye gittiği öğrenildi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; eline şu ana kadar davetiye ulaşan isimler Heysem Menna, Salih Müslim, Kadri Cemil ve İlham Ahmed ve Renda Kassis. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Kassis, "Ben davet edildim, Heysem Menna, Salih Müslim, İlham Ahmed ve Kadri Cemil. Bireysel olarak davet edildik" dedi. Ancak davetiye gönderildiği iddia edilen Müslim, kendilerine böyle bir davetiyenin gönderilemediğini açıkladı.

Lavrov: PYD katılmazsa sonuç alınmaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün 2015 yılının dış politikasını değerlendirdiği basın toplantısında Cenevre müzakerelerine değinerek “Suriye’de süren savaşın sona ermesi için Cenevre’de yapılacak toplantıya PYD’nin katılmaması, bu toplantıda beklenen sonuçların alınmayacağı anlamına gelir. Zira Kürtler, Suriye halkının önemli bir bölümünü oluşturuyor” demişti.











