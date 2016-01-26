PYD lideri Salih Müslim: Cenevre'ye davet edilmeyi bekliyoruz

PYD lideri Salih Müslim, 29 Ocak'ta Cenevre'de rejim ve muhalefet arasında yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edilmeyi beklediklerini söyledi.

Müslim, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, "Cenevre görüşmelerine davet edilmeyi bekliyoruz" ifadesini kullandı. Müslim, "Davet edileceğiz, ancak hangi pozisyonda olacağını hala bilmiyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu sabah yaptığı açıklamada, PYD'nin olmaması durumunda Cenevre görüşmelerinin başarıya ulaşamayacağını söylemişti. Türkiye ise görüşmelere PYD'nin katılmasına karşı çıkıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu bugünkü AKP grup toplantısında PYD'nin görüşmelere katılmasına karşı olduklarını yineleyerek, "Kürtlerin masada olmasını istiyoruz. Ancak biz YPG ve PYD'nin masaya oturmasına karşıyız" demişti.