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PYD Eş Başkanı Salih Müslim Cenevre’de mi?

Kürtlerin, Cenevre görüşmelerine katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor

26 Ocak 2016 09:34

Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda Suriye'de rejim ve muhalifleri bir araya getirmesi planlanan görüşmelere PYD'nin katılıp katılmayacağı konusu belirsizliğini korurken PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in dün Cenevre'ye gittiği iddia edildi.

Rus Sputnik ajansı, PYD Eş Başkanı Salih Müslim’in BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura’dan "Görüşmelere katılma daveti almak için" Cenevre’de olduğunu ileri sürdü. Müslim’e davet gideceği yönünde çıkan haberlere Ankara herhangi bir yorum getirmedi. Yetkililer, “Muhaliflerin son kararını bugün vermelerini bekliyoruz. Davetler de bugün gidecek. Şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz” değerlendirmesinde bulundular. Müslim’in Cenevre’ye gidebileceği muhalif çevrelerde de seslendirilirken, Riyad’da daha önce yapılan toplantıda Cenevre’ye Suriye Ulusal Koalisyonu içinde yer alan Abdülmecid Hamur, Fuad Alliko ve Halaf Dehud isimli Kürtlerin katılmasının kararlaştırıldığına dikkat çekildi.

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