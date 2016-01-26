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Dünya
Deutsche Welle

Cenevre görüşmelerinin tarihi belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim ve muhalefet arasında yapılacak Suriye görüşmelerin 29 Ocak'ta başlayacağını söyledi.

26 Ocak 2016 11:30


BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, görüşmeler için davetiyelerin bugün gönderileceğini açıkladı. Görüşmelerin 6 ay sürmesinin beklendiğini belirten Mistura, ilk aşamada önceliğin ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması olacağını vurguladı.

Muhalefeti kimler temsil edecek?

Suriye muhalefetini hangi grupların temsil edeceğine dair görüş ayrılıkları giderilemedi. Suudi Arabistan müzakerelerde ortak tutum sergilemeleri için muhalif grupları aralık ayında Riyad'a davet etmiş ancak Rusya bazı grupların Riyad buluşmasına çağrılmamasını eleştirmişti.

Suudi Arabistan, Ahrar El Şam (Ahrar-uş Şam) gibi radikal İslamcı grupların da görüşmelere dahil edilmesini istiyor. Rusya ise yalnızca Esad yönetiminin onayladığı ılımlı örgütlerin temsilcilerinin masaya oturmasına izin verilmesinde ısrar ediyor.

Türkiye, Kürtlerin görüşmelere katılmasına karşı çıkarken, Batı, Kürtlere cihatçılarla mücadelede en önemli müttefik olarak bakıyor. Beşar Esad yönetimi nihai kararını, görüşmelere katılacak muhalif grupların açıklanmasından sonra vereceğini duyurmuştu.

Kerry: ABD tehdit etmedi

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Cenevre görüşmelerine katılmaları için bazı Suriyeli muhalif örgütlere baskı yaptığı yolundaki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Kerry, çıktığı Uzakdoğu turu kapsamında ziyaret ettiği Laos'ta açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanı, Arap medyasında iddia edildiği gibi muhalif örgütleri desteği çekmekle tehdit etmediğini kaydetti.

Kerry, "İsyancılara siyasi, mali ve askeri desteğimiz devam edecek. Müzakerelerde muhatap onlar, geleceği onlar belirleyecek" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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