Bloomberg: Erdoğan dün gece evinde Nurettin Canikli ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile görüştü

Bloomberg, dün gece Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nurettin Canikli ve yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile İstanbul'daki evinde bir araya geldiğini yazdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından resmi makamlar sessizliğini korurken, Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’da dün gece sürpriz bir zirve gerçekleştiği belirtildi. Bloomberg’ün konuya dair doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Erdoğan, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya geldi. Görüşmede para politikası tartışıldı.
Canikli, Ağbal ve Cumhurbaşkanlığı ofislerinden habere dair yorum gelmedi.
Bloomberg, görüşmenin Albayrak’ın istifasının birkaç saat sonrasında yapılmasına dikkat çekti.