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BirGün'e dört soruşturma daha

BirGün gazetesine 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret' iddiasıyla açılan soruşturmalara dört tane daha yeni dosya eklendi

07 Mayıs 2015 13:59

BirGün gazetesinde daha önce açılan soruşturma ve davalara dört yeni şikayet eklendi. BirGün gazetesi muhabirlerinden Burcu Cansu ve editörlerinden Uğur Koç'a yaptıkları haberler; köşe yazarlarından Bilge Seçkin Çetinkaya ve Kemal Uluser'e ise yazdıkları köşe yazıları nedeniyle soruşturma açıldı.

Savcılığın ifade çağrısında haberler ve yazıların hangi bölümlerinin şikayete konu olduğuna ise yer verilmedi.

 

Şikayete konu olan haber ve yazılar

 

* Burcu Cansu'ya açılan soruşturma nedeni, 15.04.2015 tarihli 'Manşetlere tahammül edemediler’ başlıklı haber.

* Uğur Koç’un ise 16.04.2015 tarihli “Babaya da ‘Hırsız katil Erdoğan’ soruşturması” başlıklı haberi soruşturma gerekçesi oldu.

* Bilge Seçkin Çetinkaya'ya 10.04.2015 tarihinde yayımlanan ‘Tuhaf zamanlar’ balıklı köşe yazısı nedeniyle soruşturma açıldı.

* Kemal Uluser'e de köşe yazısı nedeniyle açılan soruşturmada da ifade çağrısına yanıt vermediği gerekçesiyle 'zorla getirilme' kararı çıkarıldı.

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