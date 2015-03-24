BirGün gazetesi aleyhine açılan davalar için Arınç'a tanık daveti

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar, yolsuzluk davalarına da hareket getirdi.

BirGün Gazetesi, haberleştirdiği yolsuzluklar için açılan davalarda, dünkü basın toplantısında "Ankara'yı parsel parsel sattı" diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı "tanık" olarak gösterme kararı aldı.



Birgün Gazetesi Yazıişleri Müdürü Barış İnce, Arınç'ı gazete aleyhine açılan davalarda tanık olarak gösterme kararını Twitter'dan duyurdu. İnce, attığı Twitte, "Yargılandığım, "Ceplerine duble yol yapmışlar" manşetiyle ilgili davada BirGün Gazetesi olarak Arınç'ı tanık olarak gösterme kararı aldık" dedi.

"ARINÇ HIRSIZLIK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ. O YÜZDEN TANIK OLARAK ÇAĞIRACAĞIZ"

Barış İnce, Hürriyet'e yaptığı açıklamada da, kendisinin 17-25 Aralık sürecinde yazdığı "ceplerine duble yol yapmışlar" haberi hakkında, o dönem Başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret ettiği" gerekçesiyle dava açıldığını anlattı. İnce, "attığım o manşet nedeniyle yargılanıyorum. Başbakan'a hakaret ettiğim söyleniyor. Bülent Arınç, dünkü basın toplantısında bir hırsızlık olduğunu itiraf etti. Bu nedenle, biz de kendisini hakkımızda açılan davalara tanık olarak gösterme kararı aldık. Bu konuyu avukatımızla da görüştük. Hükümet içindeki yolsuzlukları, hırsızlıkları anlatmaya başladığına göre, bizim davamızda da kendisini tanık gösterme kararı aldık."