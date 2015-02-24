Birgün Gazetesi Yazıişleri Müdürü'ne 4 yıl 8 ay hapis istendi

BirGün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Barış İnce’ye akrostişli savunması sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. İnce, akrostişin hiciv olduğunu vurgulayarak "Akrostişe dört buçuk yıl hapis istemek faşizmdir" diyor.

Barış İnce’ye akrostişli savunması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Elif Akgül'ün Bianet’e hazırladığı habere göre; Barış İnce akrostişin politik bir taşlama, bir hiciv olduğunu belirterek “Burada politik bir eleştiri vardır, akrostiş bunun en vurgulayıcı yöntemiydi. Bunun için dört buçuk yıl hapis istenmesi faşizmdir” dedi.

Hiciv politik taşlama zaten savunmada bunu belirttim. Bir hızlık ağı fezlekelerde çıktı. Aksotiş de en vurucuydu buna istenmiş

Erdoğan’ın şikayeti üzerine BirGün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Barış İnce hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, İnce’nin, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 21 Ekim 2014 tarihli duruşmasında savunma dilekçesi sunduğu belirtildi.

İnce’nin savunmasının “Savunmamdır” başlığıyla BirGün Gazetesi’nde yayınlandığının belirtildiği iddianamede yazıda akrostiş yapılarak yazıların paragraf başındaki kelimelerin ilk harflerinin “Hırsız Tayyip” şeklinde olduğu ifade edildi.

İnce hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

İnce akrostişli savunmasını gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV Vakfı’na dair fezlekelerini BirGün gazetesinde gündeme getirdiği haberlerine açılan soruşturma üzerine vermişti.

3 Mart’ta “Ceplerine duble yol yapmışlar” başlığıyla gündeme getiren gazeteci, oğul ve baba Erdoğan ile Abdülhamit Çay ve Cengiz Aktürk'ün şikayetiyle yargılanıyor.

Gazeteci, ilk duruşmada “gizliliği ihlal” ve “hakaret” suçlamalarına yanıt verirken yetkilileri rüşvet almak, destekçilerine imkanlar tanımak ve medyaya müdahale etmekle eleştirmeye devam etmişti.

Duruşma savcısı ise mütalaasında “yargılamaya konu olan haber içeriği daha önce Twitter'dan yayınlanarak aleniyete kavuştuğu, yeni bir haber olmadığı dolayısıyla gizlilik ihlali suçunun unsurlarının oluşmadığı” yönünde görüş bildirdi ve bu iddiadan beraat kararı verilmesini istemişti.