Bira içmek için uçağını barın park alanına bıraktı

37 yaşındaki Avustralyalı, satın aldığı iki kişilik, kanatları olmayan uçağı karadan evine götürüyordu. Ancak yolda susayınca, bir barda bira içerek serinlemek istedi. Adı açıklanmayan kişi uçağını barın park yerine bıraktı. Polis bara girip, uçağı çalışır halde bırakan şahsın hayati tehlikeye sebep olduğunu, sokaktakilerin sağlık ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bölge sakinlerinden Beau Woolcock, yaşadığı şaşkınlığı "Kasabaya dönerken birden barın dışına park edilmiş bir uçak gördüm. Daha ilginç olansa, polislerden birinin pilota ehliyetini sorar gibi uçağın kapısından başını uzatmasıydı" diye anlattı.

Pilot ehliyeti yok

Newman Polisi'nden Mark McKenzie de "Çocuklar okuldan evlerine dönüyordu. Çok kötü sonuçlanabilirdi. O an rüzgar çıkmış olsaydı kanatları olmayan uçak devrilebilirdi. İnsanlar bunu gülünç buldu fakat oldukça tehlikeliydi" dedi.

Polis yetkilisi Mark Garner ise, söz konusu şahsa resmen suçlama yöneltildiğini, uçağın yanından yakıt borusu sarktığını ve içinde de yakıt bidonu bulunduğunu söyledi.

Bira içmek için uçağını bara park eden şahsın pilot ehliyetinin bulunmadığı açıklandı.