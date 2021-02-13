Bir uyarı da yurt dışından geldi: İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor

Veri analisti David Birch, Türkiye için aşırı soğuk ve kar uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından, "İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor" dedi.

Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch, Türkiye'ye doğru gelen soğuk hava dalgasına ilişkin meteorolojik haritaları yayınladı. Türkiye için yaptığı uyarıda, "İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor. Türkiye'deki kış severler için hâlâ çok soğuk görünüyor. Soğuk ve kar senin için geliyor" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Birch, paylaşımına eklediği Türkiye haritası üzerinde kar yağacak yerleri İstanbul ve Antalya olarak işaretledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Maraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Dersim, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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