Antalya'ya kar geliyor!

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, çarşambadan itibaren Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerine kadar kar yağışı görüleceği ve zirai don uyarısı yaptı.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, önümüzdeki hafta salı günü itibari ile havalar soğumaya başlayacak ve çarşambadan itibaren Antalya'nın Kaş, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş gibi ilçeleri ve hatta Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Çiftçilere don uyarısı

Meteorolojinin tahminlerine göre, sahil kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Hava sıcaklıkları yüksek kesimlerde en yüksek 5, en düşük eksi 1 dereceye, sahil kesimlerde ise en yüksek 12, en düşük ise 1 dereceye kadar düşecek.



Meteoroloji yetkilileri il genelinde çiftçilere zirai don uyarısında da bulundu. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri için yapılan zirai don uyarısında çiftçilerin tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch de sosyal medya hesabından Türkiye için yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarısıyla ilgili paylaşımında Antalya'ya kar yağacağını söyledi.

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