Meteoroloji İstanbul için tipi tahmininde bulundu; sıcaklık eksi 3'e düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da beklenen kar yağışının gece saatlerinde başlayarak, şiddetli poyrazla birlikte tipiye dönüşeceğini ve hissedilen sıcaklığın -3 derece olacağını duyurdu.

Marmara Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden sonra başlayacak kar hafta boyunca etkisini sürdürecek. Kar kalınlığının özellikle yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

14 Şubat Pazar günü bölgede beklenen kuvvetli kar yağışı zaman zaman poyrazın etkisiyle tipiye dönüşebilir. Hava sıcaklıkları eksili değerlerde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu paylaşımında, yoğun kar yağışına karşı uyarıda bulunuldu.

Bölgelerde son durum

Marmara'da bu geceden itibaren kar yağışı var. Hızı saatte 70 km'yi bulacak poyraz, yağışı tipiye çevirecek. Hissedilen sıcaklık -5 dereceye kadar iniyor. Pazartesi kar aralıklarla sürecek.

İç Anadolu bulutlu; Eskişehir tarafında akşam kar var. Sivas tarafı mevsime göre ılık, 13 dereceyi buluyor.

Ege'de kuvvetli yağış

Ege'de kuvvetli yağmur var. Gece Manisa, Kütahya boyunca yağış kara dönecek. Pazartesi-Salı hava çok daha soğuk. Bölgede zirai don tehlikesi bulunuyor.

Akdeniz ve Güneydoğu'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık lodosla yüksek seyrini koruyor. Adana 20, Gaziantep ve Diyarbakır 16 derece.

Karadeniz'de; Düzce, Bolu, Kastamonu boyunca kar yoğun yağacak. Zonguldak-Samsun boyunca kıyılarda sulu kar var. Doğu Karadeniz yağmurlu. Doğu Anadolu'da; Erzurum hafif karlı 5, Malatya bulutlu 12 derece.