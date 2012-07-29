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Bir tutuklunun Selim Ay'dan gördüğü işkenceyi anlattığı mektuba el konuldu

Tutuklu Arif Çelebi’nin, Sedat Selim Ay’dan gördüğü işkenceleri anlattığı faksa, cezaevi yönetimi 'halkı paniğe sevk eder' diye el koydu

29 Temmuz 2012 15:45

Tutuklu Arif Çelebi’nin, Sedat Selim Ay’dan gördüğü işkence ve tacizi anlatan mektubuna Tekirdağ Cezaevi yönetimi “halkı paniğe sevk eder” diye el koyduğu iddia edildi. 

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Arif Çelebi’nin, Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan Sedat Selim Ay’dan gördüğü işkenceleri anlattığı faks, cezaevi yönetimi tarafından “Kişi ve kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgiler” içerdiği gerekçesiyle yasaklandı. Taraf ’a gönderdiği faksın yerine ulaştırılmamasını bir başka faksla eleştiren Çelebi, “Gördüğünüz gibi mesele sadece o şahsın terfi ettirilmesi değil, etrafındaki koruma çemberinin genişliğidir” dedi.

Ben de işkence gördüm MLKP’ye yönelik operasyon kapsamında 21-22 Şubat 1997’de gözaltına alınan emniyette işkence gören Arif Çelebi, Taraf Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan’a hitaben gönderdiği faksta şunları söyledi:

“25/07/12 tarihinde adınıza Taraf gazetesine iki sayfalık fax gönderdim. ‘Gönderdim’ derken hapishane idaresine teslim ettim demek istedim. Sedat Selim Ay verdiği röportajda, işkence gördüğünü iddia edenlerin aldığı doktor raporlarının işkenceyle ilgili olmadığını belirtiyordu. Ben de raporu alanlardanım. Devletin yargısı, içinde o şahsın da olduğu kişilerin bana ve başkalarına işkence yaptığına hükmetti. O şahıs ‘raporlar işkenceyle ilgili değil’ deyince raporun hangi koşullarda alındığını ve içeriğinin ne olduğunu size anlatmak istedim. İstedim ama olmadı. Hapishane Disiplin Kurulu Başkanlığı ‘kişi ve kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri...’ içerdiği gerekçesiyle faksı göndermeme kararı aldı. Anlayacağınız, mahkeme kararları ile iki kez çok sayıda kişiye işkence yapmaktan mahkûm olmuş kişiye işkenceci, bana yapılana ise işkence dediğim için ‘yalan ve yanlış bilgilerle kişi ve kuruluşları paniğe yöneltmekle’ itham edildim. Disiplin kurulunda kurum müdüründen atölye şefine, öğretmenden infaz koruma baş memuruna yedi memurun imzası var. Gördüğünüz gibi mesele sadece o şahsın terfi ettirilmesi değil, etrafındaki koruma çemberinin genişliğidir de. İçişleri Bakanlığı’ndan Atölye Şefine kadar koruma zırhı gerilmiş o şahsa ve o şahsın yaptığı ‘şey’e.”


“Bugün de teşhis edebilirim”


İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 21-22 Şubat 1997’de MLKP’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Çelebi, daha sonra gözaltında işkence gördüğü iddiasıyla dava açmıştı. Dosya AİHM’e taşındı ve Türkiye mahkûm oldu. Taraf gazetesi, Arif Çelebi’nin Gebze Cezaevi’nde verdiği ve Fatih Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen 11 Mart 1997 tarihli ifadesinin belgesine ulaştı. Çelebi’nin ifadesi şöyle:

“21.2.1997 tarihinde evimin kapısı kırılmak suretiyle gözaltına alındım. Alındığım andan itibaren 14 gün boyunca ağır işkencelere maruz kaldım. 11 gün boyunca ayakta ve sandalyede gözlerim bağlı olarak bekletildim. Uykusuz bırakıldım, yüksek volümlü müzik yayını altında 11 gün boyunca bekletildim. Aynı zamanda bu müddet boyunca hayalarım sürekli burkuldu. Soğuk suya yatırıldım, ıslak çamaşırla bekletildim. Çıplak olarak vantilatöre tutuldum. Islak halde cereyanda bekletildim. Kaba dayak ve ağır hakaretlerin yanı sıra kişiliğime yönelik saldırılara maruz kaldım. Türlü işkenceyle ilgili kimi bulgular, Vakıf Gureba Hastanesi’nin ve Adli Tıp Kurumu’nun raporlarında mevcuttur. Fiziksel işkencenin yanında yoğun psikolojik işkenceye tabi tutuldum. İşkenceyi yapanlar Tim 3 polisleriydi. Bunlardan Bayram Kartal, Sedat Semih Ay ve Erdoğan Oğuz’un adlarını biliyorum. Teşhis edebilirim. Ayrıca diğerlerini görsem de tanırım. Bana işkence yapanların yargılanıp cezalandırmasını talep ediyorum.”

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