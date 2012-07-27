AKP'li kadınlar Selim Ay atamasına tepkili: Bu atama insani değil!

İşkence ve tecavüzden mahkûm polis şefi Sedat Selim Ay’ın terfi ettirilerek İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanmasına AKP’li kadınlardan da tepki yükseldi. Ayşe Böhürler, “Atamayı doğru ve insani bulmuyorum” derken, Nursuna Memecan “Okuyunca tüylerim diken diken oluyor” ve Mine Lökbeyaz da “İşkenceyi kabul etmiyoruz” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

İşkence davalarında Türkiye’nin iki kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) mahkum edilmesine neden olan ve aynı suçlardan Türk mahkemelerinde de hüküm giyen polis Şefi Sedat Selim Ay’ın Ay’ın Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasıyla ilgili Hükümet kanadındaki sessizlik sürerken AKP’li kadın vekillerden tepkiler yükselmeye başladı.

Taraf gazetesinden Melih Altınok’a konuşan AKP’nin önemli bazı kadın siyasetçilerinin tepkileri şöyle:



Böhürler: Atama insani değil



AKP Kurucusu ve MKYK üyesi Ayşe Böhürler: Haberler okuyorum. Olayın hukuki boyutuna hakim değilim. Ancak bir kadın olarak, kadınlara işkence yapmaktan hüküm giymiş bir kişinin böyle bir göreve atanmasını insani ve doğru bulmuyorum.

Memecan: Son derece rahatsız edici

AKP Sivas Milletvekili Nursuna Memecan: “Bu kişinin adını ilk kez duyuyorum. Söz konusu olaydaki rolünü de ayrıntılı olarak bilmiyorum elbette. Ama böyle haberleri, hikayeleri okuduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Taraf ’ın konuyla ilgili haberlerini de son derece rahatsız olarak takip ediyorum.”

Lök Beyaz: İşkenceyi kabul etmiyoruz

AKP Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz: Fotoğrafın tamamına bakmak lazım. Yoğun alan çalışmalarından ötürü konuyla ilgili detaylı bilgiye sahip değilim. İşin içinde farklı durumlar olabilir. Fakat, biliyorsunuz, biz işkenceyi kabul etmiyoruz. İşkencenin karşısındayız.