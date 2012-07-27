Emniyet: Selim Ay'ın terfisine davalar ve soruşturmalar engel değil

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atanan Emniyet Müdürü Sedat Selim Ay ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Ay ile ilgili davaların ve idari soruşturmaların sonuçlarının rütbe terfi almasına ve söz konusu makama atanmasına engel olmadığı belirtildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında Emniyet Teşkilatı ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Emniyet Teşkilatı'nın, değişen güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla personel, eğitim, araç-gereç, tesis, teknoloji ve gerekli her türlü alanda sürekli bir gelişme içerisinde olduğu ifade edilen açıklamada, bu gelişim ve dönüşümle en kaliteli güvenlik hizmetini sunmaya çalışırken, suç ve suçlularla mücadelesini kanunlar çerçevesinde yürüttüğü kaydedildi.

''Emniyet Teşkilatı yaklaşık 260 bin kişilik personeliyle görev ve hizmetlerini yerine getirirken, her gün milyonlarca vatandaşımızla iletişim içinde olmak zorundadır'' denilen açıklamada, ''Bu süreçte, personelden yanlış davranış ve tutumlar içerisine girebileceklerin olabileceği değerlendirilmekle beraber; kurum olarak işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans ilkesi gereği, aykırı davranış gösterenler hakkında adli ve idari işlemler titizlikle yapılmakta, olaylar gerekli her durumda görevlendirilen polis başmüfettişleri veya bakanlık müfettişleri tarafından incelenmektedir'' ifadesi kullanıldı.

Emniyet Teşkilatı'nda, 2011 yılından bugüne kadar işkence ve kötü muameleden dolayı meslekten çıkartılmayı gerektirecek bir suç işlenmemiş olmakla birlikte, diğer disiplin suçları ile ilgili toplam 15 bin 330 disiplin cezası verildiği ve 495 personelin meslekten ihraç edildiği anımsatılan açıklamada, ''Adli ve idari soruşturmalar personelin terfi ve atamalarında ilgili kurullar tarafından göz önünde bulundurulmaktadır. Yargı organları ve uluslararası mahkeme kararları idaremiz açısından bağlayıcı olduğundan verilen hüküm çerçevesinde hareket edilmektedir'' denildi.

İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Emniyet Müdürü Sedat Selim Ay ile ilgili davaların ve idari soruşturmaların sonuçlarının, kendisinin rütbe terfi almasına ve söz konusu makama atanmasına engel durum teşkil etmediği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Emniyet Müdürü Ay hakkında Yargıtay'ca onanmış hiçbir ceza olmadığı gibi, haberlerde sunulan iddiaların aksine Türkiye, Emniyet Müdürünün fiilleri dolayısıyla AİHM'de ceza almamış; olayda adı geçen bayanın ifadelerinde veya doktor raporlarında hiçbir darp-cebir ve tecavüz iddiası veya belirtisi olmadığı halde gözaltı işleminden dokuz ay sonra yapmış olduğu iftiralar nedeniyle yetersiz tahkikattan dolayı cezalandırılmıştır.

Emniyet Müdürü Ay, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Komiser olarak 1996 ve 1997 yıllarında görev yapmakta iken; MLKP (Marksist Leninist Komünist Partisi) adlı silahlı terör örgütünün roketli, bombalı ve otomatik silahlarla Sultanbeyli Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlükleri ve bazı siyasi parti binalarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ile sivil vatandaşlara ve polise yönelik infaz eylemleri sonrası başlatılan operasyonlara katılmış ve çok sayıda terör mensubunun silahları ve bombaları ile birlikte ele geçirilmesinde görev almıştır.

1996 ve 97 yıllarında gerçekleştirilen operasyonlar sonrası açılan davaların; 'tecziyesine ve ertelenmesine' dair karar bozularak zaman aşımı nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olmakla beraber, yerel mahkemelerin her iki tecziye kararı da Yargıtay'ca onanmamıştır.''

Söz konusu olay ile ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin maddi tazminat talebini reddettiği, ayrıca iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili Fatih Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildiği hatırlatılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın inceleme raporunda da iddianın herhangi bir mesnede dayanmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ''Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kanunlar çerçevesinde daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen Emniyet Teşkilatı yasalara aykırı davranışlarda bulunan personeline kanunlar çerçevesinde gerekli yasal işlemleri yapmaktadır. Ancak tüm adli ve idari soruşturma ve kararları görmezden gelinerek yapılan mesnetsiz iddia, haber ve yorumlar nedeniyle bu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur'' denildi.