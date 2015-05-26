Bir köy, tecavüzü yedi yıl seyretti!

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı bir köyde, 15 yaşındaki S.A. adlı kızın 8 yaşından itibaren cinsel istismara uğramasıyla ilgili olarak aralarında 70 yaşındaki bir kişinin de aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında “nitelikli cinsel istismar” suçundan dava açıldı. 11 şüpheli ise yaşlarının küçük olması nedeniyle dava dosyaları ayrıldı. Elazığ Cumhuriyet Savcısı Nevzat Kandırmaz tarafından hazırlanan iddianame Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Taraf'tan Bahar Kılıçgedik'in haberine göre, Sanıklar Kıyasettin E., Enes E., Süleyman K., Mehmet E., Kadir A., Özgür A., İsmail K., Serdar A., Mehmet A.’nın 12 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi. Tüyler ürperten ve dehşete düşüren tecavüzün tüm detayları iddianamede yer aldı.

Tesadüfen ortaya çıktı

Tüm köyün haberdar olduğu akıl almaz cinsel istismar olayını, 2013 yılında iki köy arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeni ile görev yapan jandarma tarafından tesadüfen ortaya çıkarılmıştı. Jandarma iki köy arasında nöbet tutarken, sohbet ettiği köylülerden bazıları cinsel istismar olayından söz etti. Bu olay jandarma astsubayın dikkatini çekti. Jandarma astsubay başka köylülerle de sohbet edince, olayın boyutunu anladı. Jandarma olayla yakından ilgilenerek gizli tanıkların ifadesi doğrultusunda soruşturma başlattı. S.A ifadesinde aralarında ağabeyi ve 70 yaşındaki G.E’nin de bulunduğu yaklaşık 20 kişinin ismini vererek, başına gelenleri detaylı bir şekilde anlattı. Jandarmanın soruşturma kapsamında, cinsel istismarda bulundukları tespit edilen 7 kişiyi göz altına almasıyla olay yargıya taşınmış oldu.

Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradı

S. A., ifadesinde ilkokul 2. sınıfta iken köy halkından olan Kıyasettin E.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu durumu okuldaki öğretmenlerine anlatması üzerine bu kişinin öğretmenler tarafından okula çağrılıp uyarıldığını söyledi. S.A., uyarının ardından Kıyasettin E.’nin kendisinden bir süre uzak durduğunu 6. sınıfa geçtiğinde kendisini evine çağırıp zorla tecavüz ettiğini anlattı. 6 gün sonra verdiği ifadesinde korktuğu için isimlerini söylemediği kişiler olduğunu belirtip ifadesinde yaşadığı diğer tecavüzleri de anlattı. Ağabeyinin sanıklardan Kıyasettin E.’den para istemeye zorlandığını anlatan S.A, Mustafa A.’nın da ‘Ferhat B., ile birlikte olmuşsun’ diyerek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Mustafa A.’nın durumu anlatması üzerine Ferhat A.’nın da mağdure S.A’yı tehdit ederek cinsel ilişkiye girdiğini Ferhat A.’nın yaşadıklarını kardeşi Mazluk A.’ya anlatması üzerine bu kişi tarafından da tecavüze uğradığını anlattı. Ömer C. aynı şekilde ilişkiye girdiğini anlattı. Bu durumu bütün köy halkının bildiğini söyleyen S.A aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin de cinsel tacizine uğradığını belirtti. Hiç bir cinsel münasebeti kendi rızasıyla yaşamadığını, saymış olduğu tüm bu isimlerin kendisine baskı yaptıklarını ve tehdit ettiklerini beyan etti.

Tecavüzün gizli tanıkları anlattı

Tecavüze tanık olanların da iddianamede gizli tanık olarak ifadelerine yer verildi. Olaya ilişkin olarak dinlenen Yeşil kod adlı gizli tanık 21 Nisan 2013’de verdiği ifadede yaklaşık 20 gün önce bir cuma günü sabah saat 07:00 sıralarında yol üzerinde bulunan ahırda mağdur ile şüpheli Kıyasettin E.’nin üzerlerini düzeltirken gördüğünü söyledi.

Tanık anne sezsiz kaldı

ve ‘tüm suç kızımdadır’ dedi

Tanık Kebriye A. ise mağdurun ahırda alt tarafı çıplak, mağdurun öz ağabeyinin ise fermuarı açık gördüğünü ikisine sopayla vurduğunu, durumu mağdurun annesine anlatması üzerine anne Nafiye A.’ın ‘Tüm suç kızımdadır’ diyerek olayı geçiştirdiğini söyledi. Mağdur hakkında Fırat Üniversitesi Adli Tıp Anabilimdalı Başkanlığından 29 Nisan 2013 tarihli raporda mağdurun anatomik bakire olduğunu, hiç bir şekilde kızlık zarının bozulamayacağı belirtildi. Ayrıca mağdur hakkında hazırlanan ön raporda beden ve ruh sağlığının bozulduğu tespit edildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak. Kıyasettin E. ile öz ağabeyi tarafından 10 Nisan 2013 yılına kadar haftada bir tecavüze uğradığını söyleyen S.A., annesinin tüm bu olanlardan haberdar olduğunu ama her defasında kendisini suçlandığını ifade etti. İlkokul 7. sınıfa başladığında bu tecavüzlerin duyulması üzerine tehditler sonucu kendi yaşıtlarının da tecavüzüne uğradığını belirten S.A., ‘Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ)’ Ferhat B.’nin ‘Kıyasettin ile birlikte oldun benimle de olacaksın’ diye tehdit edip cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.