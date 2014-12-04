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Bir domuz daha boğazı geçmeye çalışırken öldü

Bebek sahilinde ölü bulunan domuzun, tekneye çıkmaya çalışırken boğulup ölmüş olabileceği tahmin ediliyor

04 Aralık 2014 20:48

İstanbul Boğazı'nda son zamanlarda sıkça görülen yaban domuzlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez sahile çıkmayı başaramayan domuzun öldüğü anlaşıldı.

İhlas Haber Ajansı'ndaki habere göre, sabah saatlerinde Bebek sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahil kenarında ölü bir domuz gördü. Bunun üzerine bir vatandaş, domuzun ayağına halat bağlayarak belediye ekiplerine haber verdi. Tırnağında mavi boya olduğu görülen domuzun, tekneye çıkmaya çalışırken boğulup ölmüş olabileceği belirtildi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken, kimilerinin de üzgün bir şekilde ölü domuza baktıkları görüldü.

İrfan Yıldırım isimli bir vatandaş, "Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Domuz çıkmaya çalışmış ama çıkamamış" şeklinde konuştu. Domuzun ayağına halat bağlayan Halil Sayın ise şunları söyledi:

"Sabah erken saatte gördüm halatla bağladım. Hayvan uzun süre çıkmaya çalışmış ama başaramamış. Biz de durumu belediye yetkililerine bildirdik."

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler domuzun ayağındaki halatı kepçeye bağlayıp yukarı çekti. Sahile çıkarılan domuz, kepçeyle kamyonetin kasasına konularak götürüldü.

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