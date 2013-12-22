'Bir çay parası yolsuzluk yaptıysam, istifa etmezsem şerefsizim'

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili sert açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Net söylüyorum, bir bardak çayı gayrimeşru içtiysem getir istifa etmezsem şerefsizim" dedi.

Edirne’de esnaf kooperatif başkanlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kendisiyle ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarına yanıt verdi.

Bir bardak çayı gayri meşru içtiğinin ispat edilmesi halinde istifa edeceğini belirterek, "Benimle ilgili de çok namuslu vatanperver, gazeteci çıkıyor, manşet atıyor. 'Bakan'dan tıs yok' diyor. Net söylüyorum; bir bardak çayı gayri meşru içtiysem getir istifa etmezsem, şerefsizim. Ama sen ne yapıyorsun. Bir namus ölçün, hak hukuk derdin var mı? Siyasetçinin her şeyine dokun, dokunmanın ötesinde iftira da at. Ondan sonra da ben namusluyum, ben dürüstüm, ben halkçıyım, ben şuyum. Sen demokrasiye, sandığa ihanet ediyorsun. Milli iradeye ihanet ediyorsun sonra da namus cellatlığı yapıyorsun. Ak Parti iktidarı yanlış yaptıysa hukuk orada, o yetmedi 30 Mart'ta sandık var" dedi.