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Bakan Müezzinoğlu: Nöbetçi savcıyı ayarladılar

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: Bu soruşturma, bazı yasa dışılıkları bir paket halinde iktidarı yıpratma kampanyasına dönüştürme operasyonudur

21 Aralık 2013 19:39

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun iktidarı yıpratmak için düzenlediğini öne sürerek, “Kimse hukuku belli organizasyonlarla başka amaçlarla kullanmamalı, 14 ay süren bir süreci gece 'nöbetçi savcıyı ayarlama hukuksuzluğuna' kamuoyu dikkat etmeli. 14 ay sürdürüyorsunuz, 3 tane birbirine benzemez davayı bir torbaya topluyor ve nöbetçi savcıyı ayarlıyorsunuz” dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu eşi Faize Müezzinoğlu ile birlikte İstanbul'dan karayolu ile Edirne’ye gitti. Edirne Valisi Hasan Duruer ve Belediye Başkanı CHP 'li Hamdi Sedefçi tarafından karşılanan Bakan Müezzinoğlu, Trakya Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Müzesi’nin onarımı için ilaç şirketi Adbi İbrahim ile yapılacak protokol imza törenine katıldı. Törenin ardından soruları yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, 17 Aralık'ta düzenlenen aralarında bakan çocukları ve işadamlarının bulunduğu yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun iktidarı yıpratmak için düzenlediğini öne sürdü. Müezzinoğlu, hangi mevkide kim olursa olsun hukukun yanlış yapana cezasını verdiğini anlatırken şöyle dedi:

 

İktidarı yıpratma kampanyası

 

"Kamuoyundan arzu ettiğimiz; hukuk devleti normlarını aşan yanlışların içinde olmamamız lazım. 14 ay süresince bakanın, başbakanın bütün kamuoyunun hiçbir noktasından haberdar olamadığı bir süreci, bugün hâlâ gizlilik şartları olan bir süreçte paralar, kutular, servis ediliyorsa, hukuk devleti içerisinde olması gereken koşullar değil. Operasyon dediğiniz; esasında bir yanlış yapana karşı operasyon olarak da ne yazık ki görünmüyor. Yanlış yapana operasyonu hukuk devleti içerisinde ben de olsam bana da yapılmalı. Ama hukuk çerçevesinde yapılmalı. Bu milli iradeyi zedeleyecek, birilerini bir bütün halinde zan altında bırakacak. Veya bir iktidarı alaşağı etme amacıyla yapılacaksa, bu bir hukuk değil, siyasi operasyon olur. Şu anda Türkiye ’de tarihi geçmişte bir çok örneklerini gördüğümüz bir farklı siyasi operasyonu görüyoruz. Bu aslında milli idareye, hak ve hukukuna yapılan bir operasyondur. Hukuk veya yasa dışı hadise operasyonu değil, yasa dışılıkların üzerine giden bir operasyondan ziyade, bazı yasa dışılıkları bir paket halinde iktidarı yıpratma kampanyasına dönüştürme operasyonudur."

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, operasyonun Türkiye’de istikrarı bozma, milli iradenin hukukunu bozmayı amaçladığını ancak, önceki denemelerde olduğu gibi bu tezgahı kuranların yine başaramayacaklarını söyledi. Müezzinoğlu, "Siyaseten biz bu mücadeleyi verirken, bize düşen diğer bir görev ise bu ülkede Cumhuriyet’in temel ilkeleri eşit vatandaşlık üzerine kurulmuştur. Sıfatı makamı ne olursa olsun hukuk dışı veya yasadışı kim hangi yanlışı yaptıysa bedelini ödemeli ve ödeyecektir de. Ama bu birinin yaptığı yanlışın bedelini siyasi iktidar aracılığıyla millete bedel ödetmek süreçlerini deneyenler tarihi geçmişte başarılı olmuş olabilirler ama bundan sonra başarılı olamayacaklarını bilmeleri lazım. Çünkü yanlış yapan cezasını çeker” dedi.

 

Bakandan nöbetçi savcı iddiası

 

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, 14 ay süren soruşturmada gece nöbetçi savcıyı ayarlama hukuksuzluğunun gösterildiğini öne sürdü. Müezzinoğlu, yüzlerce, binlerle insan ile yaptıkları çalışma, çıktıkları yolculukta hata, yanlış yapanlar olabileceğini bunlara hukuk tarafından gerekli cezanın verildiğini anlatırken, şöyle konuştu:

"Kimse hukuku belli organizasyonlarla başka amaçlarla kullanmamalı, 14 ay süren bir süreci gece 'nöbetçi savcıyı ayarlama hukuksuzluğuna' kamuoyu dikkat etmeli. 14 ay sürdürüyorsunuz, 3 tane birbirine benzemez davayı bir torbaya topluyor ve nöbetçi savcıyı ayarlıyorsunuz. Bu senaryoyu bu millet kaldırmaz. Milletin sağduyusunun gördüğü senaryo bizim için önemli, yanlış yapanların cezasını vermek de hukukun görevi. Herkes hukukun önünde eşittir. Yaptığı yanlışın da cezasını çeker, kimseyi zan altında bırakamamak lazım. Hukuk günü gelir kararını verir."

 

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