Başbakan'dan Zaman'a: Baskından baskına dolaşıyorsunuz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Zaman gazetesinde yer alan "İspanya'da polis, iktidar partisine baskın yaptı" haberine işaret ederek, "E, ne olmuş? Bir defa bu başlığı atarken edepli ol, edepli. Bu, bu şekilde verilmez. İktidar partisini polis gelip de denetleyecekse, bunun usülü vardır. Bu başlığı atan gazetenin kendi zihniyeti bu olduğu için. Baskından baskına dolaştıkları için. Sanıyorlar ki AK Parti bu durumla karşı karşıya kalır" dedi.

Başbakan Erdoğan, Karadeniz turu kapsamında Ünye'de konuştu.

Başbakan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Ordu’ya 632 trilyon liralık eser kazandırıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 429 trilyonluk yatırım bedeli olan bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim partimizi kurduğumuz andan itibaren Allah’a hamdolsun milletimizin hizmetinizde olduk. 11 yıldır yollardayız

Sadece 81 vilayet değil bizim ufkumuz geniş. Sadece 3 ay içinde 15 şehrimizde 12 kattrilyon liralık eseri, hizmete sunduk. İstanbul’da 5.5 milyar bedelle Marmaray’ı, 3 milyar liralık baraj, göletleri açtık.

Nereden gelirse gelsin hoşgörü göstermeyiz

Eski rakamla 20.5 kattirlyom harcadık. Bu makamlara hizmetkar olmak için geldik. Sizin emanetinizi sahip çıktığımız için 7 seçimde de bize oy verdiniz, bizi desteklediniz. Yolsuzluğa 11 yıldır müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Yolsuzlukların üzerini hiçbir zaman örtmedik. Yolsuzluk yapanlara da hoşgörü göstermeyiz, göstermedik de. Nerden gelirse gelsin. Ak Parti’yi Ak Parti yapan yolsuzluğa karşı verdiği mücadeledir.

Dağları deldik dağları tünel yaptık

Şu Karadeniz Sahil Yolu, çevre yolu yolsuzluk batağından biz çekip aldık yaptık ve hala yapıyoruz. Biz geldiğimizde yüzde 35’i bitmişti, geldik kalanını bitirdik. Türkiye çapında 17 bin km yol yaptık. Ey CHP’nin genel müdürü soruyorum: Ey bizden önce iktidarda olup da devraldığımız yavru muhalefet. 79 seneden bunlar ne kadar yol yaptı, biz ne kadar yaptık. Yolsuzlukların olduğu bir iktidar bunları yapabilir mi? Tünel diye bir şeyi Türkiye tanımazdı. Dağları deldik dağları tünel yaptık. Uzun ince bir yoldayız dedik, gideceğiz gündüz gece.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Aynaya bakın aynaya, bunlara bunu söyleyin. CHP, MHP olarak ne yaptınız onları anlatın. Yaptıkları bir şey yok. Kardeşlerim çok çalışacağız. 30 Mart sandıkta en güzel cevap günüdür. Kıskandılar biliyor musunuz. Ama biz onlara rağmen Marmaray’ı yaptık. Ama baktım Marmaray’a biniyorlar. Biz büyük düşünüyoruz büyük adımlar atıyoruz.

Bütçe bitti. Ben dedim ki muhalefet parlamentoda yerini alır. Baktık ki 117 ret çıktı, 318 evet çıktı. İktidar yerinde sapsağlam, iri, diri 318 oyla bütçesine sahip çıktı. Orada bir iki tane muhalefetin adamı geliyor yolsuzluk, o dur, budur şudur. Sen bırak lafları, sen daha koltuğunda yerini alamıyorsun. Kim bilir bunlar o sıra nerede, turistik seyahatlerde. Başbakan nerede diyor. Ben genel başkan değilim sadece, ben aynı zamanda başbakanım.

Benim yerime vekalet var. Senin yerine kimse yok orada. Bunlar anayasa mahkemesinin, yasanın kendilerine verilen yetkilerden bile bir haberler.

407 bin öğretmen ataması yaptık

Enerjide attığımız adımlar da ortada. Demir ağlarla ülkeyi örüyoruz. 72 şehrimiz doğalgaz kullanıyor. Yolsuzluğun olduğu bir ülkede bu yatırımlar olabilir mi. 407 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Artık benim vatandaşım istediği hastaneye gidiyor. Ben çocuktum numara almak için annem sabah gönderirdi. Sonra annem gelir muayene olurdu, biz bunları yaşadık. Ne cumhuriyetçisi, cumhuriyetçi olmak bu ülkeye sahip olmaktır.Lafta milliyetçiler…

Biz yolsuzluğun hortumunu kopardık. Hukukun içersinde yargı kurumunda yer alanlar bu yetikiyi kullanmak durumundalar. Hukukun dışana çıkarak biriler afra tafra yapıyorsa, yürütmeye baskı. Yürütme olarak biz de onların karşısında dikiliriz. Herkes görevi neyse o görevini yapacak. Eğer gereğini yapmazsa kusurabakmasın. Yargı mensuplarını oraya millet göndermedi. Milletin gönderdikleri onları oraya gönderdi. Ben yargıyı elime aldım istediğim gibi baskıyı yapayım. İstediğim yerin operasyonlarla basayım.

Polis için verdiğim mücadeleyi herkes bilir

Yürütmenin kolluk güçlerini kullanırken polis için verdiğim mücadeleyi herkes bilir. 20 kişiyle bir evi basacaksınız külhanbeyli gibi elinde teşbihle volta atacaksın. Koltukta görüntü vereceksin. Biz buna sabretmeyiz. Hadini bildiririz yasalar ne diyorsa. Herkes görevini yasalara göre yapacak.

Enflasyon canavarını yok ettik. İşsizliği tek haneli rakamlara düşürdük. Yolsuzluğun olduğu yerde Merkez Bankası’nın kasası dolar mı? 11 yılda 132 milyar dolar uluslararası sermaye girişi olmuştur. Bizden önce 1 milyar doları bile bulamadılar. Yan gelip yatarak böyle olur mu, demek ki bu iktidar çalışıyor. Türkiye’nin gücü gösterdik. Soruyorum size: Yolsuzlukların olduğu yerde bu başarılar mümkün mü? Son günlerde hükümetimize karşı başlatılan karalama kampanyası son derece çirkin bir tuzaktır.

Milletim bunu bilsin. Bu oyun bütün Türkiye’ye karşı oynanan bir oyundur. Bu kirli oyun bize olmaktan ziyade bizzat milletime karşı, mili iradeye karlı oynan bir oyundur. Bu siyaseti itibarsız kılma girişimidir. Bugün bir gazete yazmış. İspanya’da iktidar partisini polisler basmış ne olmuş? Edepli ol edepli o başlığı atarken. Bir iktidar partisini polis gelip denetleyecekse bunun bi usulü vardır. Bu gazetenin uslubu bu olduğu için sanıyor. A'dan Z’ye. Abdestimizden şüphemiz yok, namazımızdan da şüphemiz yok.

Onu siz muhalefetin dosyalarında arayım. Bu uluslararası oyun, kökü dışarda tezgah. Taşeron olarak kullanıldılar. Yerli piyonlar bu komploda kullanıldı. Gezi’de bu oyunu nasıl bozduysak burada da bu oyunu bozacağı bunu bilin.

İftira kampanyası devam ediyor. Ya siz Halk Bankası’ndan ne istediniz. Çıksınlar metçe cevap versinler. Hangi planın içindesiniz, kimin adına çalışıyorsunuz. Halk Bankasını yıpratarak kime ne kazandırıyorsunuz. Bu bankanın kaybettiği para kime zarar. Halk Bankası 11 yıl önce yük oluyordu. Bu başarılı bankayı hedefe koydular. Yerli ve uluslararası işbirliği. Bu banka faiz lobisinin ayağına basıyor. Türkiye düşmanlarını ürkütüyor bu banka. Allah nefes verdikçe hiç korkmadan çekinmeden bu gerçeği herkese anlatacağız. Bu oyunu milletimiz biliyor ama biz de anlatmaya devam edeceğiz. Bu kampanya başka amaçlar da taşıyor.

Çözüm sürecini bozma girişimi

Son 1 yıldır Ünye’ye terörden dolayı şehit geliyor mu? Anneler terör nedeniyle ağladı mı? Hayır. Bu hayır cevabı bazılarını rahatsız ediyor. Şehit gelmemesi birilerini rahatsız ediyor. Biz bir hesap yaptık. 30 yıldır Türkiye’nin terör nedeniyle kaybı, en mütevazı hesapla trilyonu aştı. Bu tezgah çözüm sürecini sabote etme girişimidir. Bu ahlaksız oyunu bozacağız.