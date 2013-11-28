Yalçın Akdoğan eniştesi hakkında suç duyurusunda bulunmuş

AKP Ankara Milletvekili ve Başbakan başdanışmanı Yalçın Akdoğan eniştesi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Yalçın Akdoğan ‘ticari ilişkilerinde kendi adını kullanarak menfaat elde etmeye çalıştığı’ iddiasıyla ablasının kocası Oktay Ferşatoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Taraf muhabiri Mehmet Baransu bugün Twitter’dan Yalçın Akdoğan’a yönelik sert sözler sarf etmişti.

Baransu takipçileriyle paylaştığı mesajlarda, “Yalçın Akdoğan da kamuoyuna yakında bazı şeyleri açıklamak zorunda kalacak. Suat Kılıç’la birlikte. Bunu da not edin. Kayınpeder ve eniştenle devleti soy. Buradan ahlak dersi ver. Yok öyle!" ifadelerini kullanmıştı.

Suç duyurusu Tweet'ten önce

Suç duyurusu hakkında Hürriyet muhabiri Ümit Çetin'e konuşan Yalçın Akdoğan, "Suç duyurusunun Baransu'nun sözleriyle ilgisi yok. Benim adımı bazı iş ilişkilerinde kullandığına dair çok şikayet aldım ve ekim başında suç duyurusunda bulundum. Şu an savcılıkta tahkikat sürüyor. Ablamla 3 yıl önce evlenen bu şahısla zaten konuşmuyorum" dedi.