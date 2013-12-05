CHP'li İnce: Akdoğan eniştesi için ne zaman suç duyurusunda bulundu?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakanın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesi ile Suat Kılıç’ın kayınpederi hakkındaki yolsuzluk iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a, yedi maddelik soru önergesi sunan İnce, ticari ilişkiler yumağını sordu. Muharrem İnce, “Yalçın Akdoğan eniştesi hakkında hangi tarihte hangi gerekçeyle hangi adli mercilere suç duyurusunda bulunmuştur?” dedi. İnce’nin soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Akdoğan’ın eniştesi Oktay Ferşat



112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları yapım işi adı altında ülkemizde onlarca müteahhidin ve inşaat malzemesi tedarikçisinin mağdur eden bir süreç yaşanmıştır. Bu süreçten Başbakan danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın eniştesi olan Oktay Ferşat (Muhammet Zahit Ferşatefendioğlu) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın kayınpederi, eski Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Başkanı Ali Yüksel’in sorumlu olduğu iddia edilmektedir. Sağlık Bakanlığı bu süreç Bakanlığın izni ve bilgisi dışında yaşanmıştır derken, Ocak 2012’de Ferşat Grup’a yazdığı yazıda protokolü İl sağlık Müdürlükleri ile yapın derken, Nisan 2012’de İl Sağlık Müdürlüklerine yazdığı yazıda protokol yapmadan önce Bakanlık’tan izin alın demektedir. Buna rağmen Nisan 2012’den sonra bu firma ile müteahhitler arasında sözleşmeler imzalanmış, daha vahimi İl Sağlık Müdürlüklerine, Belediyeler ait olan arsalar 112 İstasyonu yapılmak üzere yer teslim tutanağı düzenlenerek teslim edilmiştir. Teslim edilen yerler arasında Aile Sağlığı Merkezi bahçesi de bulunmaktadır.

'Enişte hakkında nereye suç duyurusu yapıldı?'

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım işinden mağdur olanlar sizden, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’tan konuyu ve mağduriyetlerini belirterek randevu talep etmişler midir? Randevu talebi hangi tarihte makamınıza iletilmiştir? Yalçın Akdoğan eniştesi hakkında hangi tarihte hangi gerekçeyle hangi adli mercilere suç duyurusunda bulunmuştur?

Sağlık Bakanlığı’nın il sağlık müdürlükleri ile protokol yapabilirsiniz dediği 6 Ocak 2012 tarihinden 15.04.2012 tarihine kadar sürede hangi il sağlık müdürlükleri bu firma ile hangi yerlere 112 yapılması için protokol yapılmıştır? Bu süre zarfında 112 yapılması için protokol yapılan yerlerin mülkiyeti kime aittir? Bu süre içinde yapılan 112’lerden Sağlık Bakanlığı’na teslim edilen ve şu anda faaliyet gösteren, personel görevlendirilen 112 istasyonu var mıdır? Var ise, bu istasyonlar hangi illerimizdedir?

İl Sağlık Müdürlükleri ile Ferşat Grup protokol mu var?

15.04.2012 tarihinden sonra yani Sağlık Bakanlığı’nın İl Sağlık Müdürlüklerine yazdığı yazı ile acil sağlık hizmetleri istasyon binalarının yapılmasına yönelik İl Sağlık Müdürlüklerince herhangi bir işlem tesis edilmesin yazısından sonra bu yazıya rağmen İl Sağlık Müdürlükleri ile Ferşat Grup arasında protokol yapıldığı doğru mudur? Bu protokol hangi il sağlık müdürlüklerince yapılmıştır? 15.04.2012 tarihinden sonra yapılan protokollerle yapımına başlanan 112 İstasyonu sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmiştir?

'60 milyon lirayı bulan vurgundan söz ediliyor'

Ferşat Grup tarafından keşfedilen yöntemle yapılan kaç 112 Acil Servis İstasyonu şu anda faaliyet göstermektedir? Antalya’da yaptırılan 112 Acil Servis İstasyonu’nun Antalya Valisi tarafından yapıldığı doğru mudur?

Protokol yapılan müteahhitlerden alınan ve 112 İstasyonu başına 2 bin TL olan nakit teminat bedeli olarak alınan komisyonlar ve inşaat malzemesi tedarikçilerinden alınan paralarla birlikte 60 milyon TL’yi bulan bir vurgundan söz edilirken, olayın mağdurlarına randevu vermemenizin gerekçesi nedir?

Ferşat Grup’un müteahhitlerden almış olduğu iddia edilen 60 milyon TL’nin Ferşat Grup’un resmi banka hesaplarına girdiği sabitken bu paraların nerden geldiği ve vergisinin ödenip ödenmediği Maliye Bakanlığı tarafından araştırılmış ve inceleme başlatılmış mıdır?

Sağlık Bakanlığı tarafından bu konu ile ilgili olarak bir soruşturma başlatılmış mıdır?

