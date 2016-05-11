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Politika

Binali Yıldırım’dan ‘başbakanlık’ açıklaması: Ben gaza gelmem!

Kulislerde yeni başbakanlık görevi için Binali Yıldırım ve Berat Albayrak’ın ismi öne çıkıyordu

11 Mayıs 2016 21:51

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı görevini bırakmasından sonra koltuk için ismi geçenlerden Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanı Binali Yıldırım, “Ben gaza gelmem” yorumu yaptı. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görevden ayrılma kararının ardından kulislerde genel başkan adayları arasında Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın ismi öne çıkıyordu.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Son günlerde Meclis çalışmalarına katılmayan Binali Yıldırım AKP kulisine geldi. Sakin ve sessiz havanın estiği kuliste bir anda dalgalanma yaşandı. Milletvekilleri Binalı Yıldırım’ın etrafında toplanarak sohbet ettiler.

Genel Kurul salonunda bulunan AKP milletvekilleri Yıldırım’ın geldiğini öğrenince kulise çıkarak sohbet grubuna katıldı. Yıldırım tüm milletvekilleri ile gruplar haline sohbet etti. Yıldırım bu durumu görüp adaylığı ile ilgili soru sormak isteyen gazetecilere de, “Ben gaza gelmem. Şimdi konuşma zamanı değil” dedi.

 

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