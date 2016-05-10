Müezzinoğlu’ndan ‘başbakanlık’ açıklaması: Sağlık Bakanlığı neyime yetmiyor?

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, başbakan adaylığı ile ilgili iddialara yanıt verdi. Müezzinoğlu, ”Sağlık Bakanlığı neyime yetmiyor?" diye sordu.

Kayseri'ye gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ilk olarak AK Parti'nin merkez Kocasinan İlçesi Atatürk Bulvarı'ndaki il binasını ziyaret etti. Bakan Müezzinoğlu, İl Başkanı Cahit Özden'i ziyareti öncesi, Gençlik Kolları üyesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Madi Ücük'ün, alçıda olan sol koluna adı ve soyadını yazıp, imzasını attı.

Partililer ve gazetecilerin, Madi Ücük'e "Bu alçı üzerindeki imzayı iyi sakla. Ayın 22'sinde bu imza sahibi başbakan olabilir" şeklindeki sözleri üzerine, Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Sağlık Bakanlığı neyime yetmiyor? Bak doktor ayağına geldi" yanıtı verdi.

Abdulkadir Selvi'nin, bugün (10 Mayıs 2016) Hürriyet'te "Başbakan adaylarının bilinmeyen yönleri" başlığıyla yayımlanan yayımladığı yazısında Müezzinoğlu'nun da adaylar arasında olduğunu öne sürmüştü.

Selvi'nin yazısındaki Müezzinoğlu ile ilgili kısım şöyle:

"Beşiktaş’ın şampiyonluğa koştuğu bir dönemde başbakan adayları arasındaki tek Beşiktaşlı. Tabii seçim bölgesi itibariyle Bursaspor’u da eklemezsek olmaz. İki dönem Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu, uzun bir dönem İstanbul il başkanlığı yaptı. Batı Trakya Türklerinden olan Müezzinoğlu, zaman zaman makam aracını kenara çektirip, uzun yürüyüşler yapıyor. Asansör kullanmayı sevmeyen Müezzinoğlu, bisiklete binmeyi ise ihmal etmiyor. Müziğe olan ilgisi ise biraz da meslekten kaynaklanıyor. Siz de klasik Türk müziğinin üstatlarından Alaattin Yavaşça’nın asistanı olarak meslek hayatına başlasınız Türk sanat müziğine ilgi duymaz mısınız?"