Abdülkadir Selvi: Binali Yıldırım soğukkanlı, Numan Kurtulmuş iyi ütü yapıyor...

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP Genel Başkanlığı ve Başbakan adaylığı için isimleri öne çıkan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın 'bilinmeyen yönlerini' kaleme aldı. Binali Yıldırım'ın soğukkanlı biri olduğunu savunan Abdülkadir Selvi, Numan Kurtulmuş'un ise iyi ütü yaptığını öne sürdü.

Abdulkadir Selvi'nin, "Başbakan adaylarının bilinmeyen yönleri" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Hep ciddi konuları yazdım.

Siyaset o kadar ciddi bir iş ki, her zaman lacivert takım elbiseli ve kravatlı olarak gördüğümüz politikacıların diğer yüzü pek ön plana çıkmıyor.

Bugün izninizle biraz siyasetin magazinini yapacağım.

Baştan söyleyeyim...

Benden Ahmet Hakan ya da Ertuğrul Özkök performansı beklemeyin. Başbakanlık tartışmasının profil üzerinden yürüdüğü bir sırada size başbakanlık için ismi geçen adayların farklı bir profillerini sunmaya çalışacağım.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım

Erdoğan sonrası Davutoğlu’nun seçildiği süreçte de ismi gündeme gelmişti. Çok başarılı bir Ulaştırma Bakanı. Hizmetleriyle damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyor. Aralarındaki en büyük çekişme konusu birinin sıkı Fenerbahçeli diğerinin Galatasaraylı olması.

“Galatasaraylı olduğunu bilseydim bakan yapmazdım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Çok geç artık” diye esprili karşılık verecek kadar yakın. Bir seyahatte uçak türbülansa girdiği zaman soğukkanlı bir şekilde yemeğini yiyen Binali Yıldırım, Erdoğan’ın “Sen niye bu kadar sakinsin?” sorusuna, “Hiçbir uçağın havada kaldığı görülmemiştir” diye cevap verecek kadar sakin birisi olarak tanınıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

İki üniversite mezunu. İlahiyat fakültesi mezunu olarak bir süre vaizlik görevinde bulundu. Hitabeti oradan geliyor. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra siyasete atıldı. AK Parti Grup Başkanvekili olarak kendisini çok iyi yetiştirdi. Paralel’le mücadele döneminin Adalet Bakanı olarak ön plana çıktı. AK Parti kapatma davasında Anayasa Mahkemesi’nde Cemil Çiçek’le birlikte sözlü savunma yapan iki Yozgatlıdan biriydi. Fenerbahçe taraftarı olan Bekir Bozdağ, tam bir kitap kurdu.

Berat Albayrak...

Parlak bir eğitime sahip. Başbakan Davutoğlu’nun ABD’de iş dünyasıyla toplantısında İngilizcesi ve enerji konusuna hâkimiyetiyle göz doldurmuştu. Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan Berat Albayrak futbolu seviyor ama enerji ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra tarih ve edebiyata olan ilgisiyle tanınıyor. E ne de olsa araştırmacı-yazar Sadık Albayrak’ın oğlu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

Tecrübeli bir siyasetçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde Fazilet Refah Partisi İstanbul il başkanı. 28 Şubat sürecinde eşi Sevgi Hanım’la birlikte Kemal Alemdaroğlu ile birlikte aynı üniversitede olmanın güçlüklerini yaşadı. Saadet Partisi ve Has Parti genel başkanlıklarını yaptı. Erdoğan’la birlikte AK Parti-Has Parti bütünleşmesini gerçekleştirdi. Toplumda karşılığı olan bir isim, iyi bir hatip. Siyasi hatırat okumayı seviyor. Zengin bir kitaplığa sahip. Sıkı bir Fenerbahçeli olan Numan Kurtulmuş, Çanakkale Lapseki’deki mütevazı yazlığında tatilde arkadaşlarıyla iddialı voleybol maçları yapmaya bayılıyor. Denizde yüzmeyi ve balık tutmayı seviyor. Olta takımı var, fırsat buldukça balığa çıkmayı da ihmal etmiyor. Mutfakta çok maharetli olduğu söylenemez ama mangal yapmayı seviyor. Şık giyinmeye özen gösteren Kurtulmuş, elbiselerinin ütüsü konusunda çok titiz. Bu arada Sevgi Hanım duymasın ama iyi ütü yapıyor.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz

İki üniversite mezunu. İki dil biliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Makine, İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk okudu. Terörle mücadelenin en yoğun olduğu dönemin Milli Savunma Bakanı. Meclis Başkanlığı yaptı. Kitap okumayı seven İsmet Yılmaz’ın kütüphanesi zengin. Fenerbahçeli olan İsmet Yılmaz’ın gönlünün bir köşesinde ise Sivasspor yatıyor. Her Sivaslı gibi güreşe meraklı olan İsmet Yılmaz bir süre profesyonel olarak folklor oynamış.

Mehmet Müezzinoğlu...

Beşiktaş’ın şampiyonluğa koştuğu bir dönemde başbakan adayları arasındaki tek Beşiktaşlı. Tabii seçim bölgesi itibariyle Bursaspor’u da eklemezsek olmaz. İki dönem Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu, uzun bir dönem İstanbul il başkanlığı yaptı. Batı Trakya Türklerinden olan Müezzinoğlu, zaman zaman makam aracını kenara çektirip, uzun yürüyüşler yapıyor. Asansör kullanmayı sevmeyen Müezzinoğlu, bisiklete binmeyi ise ihmal etmiyor. Müziğe olan ilgisi ise biraz da meslekten kaynaklanıyor. Siz de klasik Türk müziğinin üstatlarından Alaattin Yavaşça’nın asistanı olarak meslek hayatına başlasınız Türk sanat müziğine ilgi duymaz mısınız?