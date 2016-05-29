Binali Yıldırım: Fetih demek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yapmaktır

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un fethi şöleni için Yenikapı miting alınana gelenlere hitap etti. Yıldırım, İstanbul'un fethi şöleninde yaptığı konuşmada "Diriliş ateşini yakmaktır. Fetih demek, bu necip millete hizmet etmek demektir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmaktır. Osman Gazi Köprüsünü yapmak, iki kıtayı birleştirmek demektir" ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım, "Yeni bir fetih ruhu filizlenmesin diye terörü başımıza bela ettiler. Bu milletin liderini ve kadrolarını yok etmeye çalıştılar. Sevgili İstanbullular millet, bunları yemedi. Halkın irfanı tuzakları yendi. Milletin adamı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak vefasını gösterdi. Burada olduğu gibi" diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Peygamberimize şükranlarımızı sunuyoruz. Buraya teşrif eden, bu güzel günü bizlerle paylaşan siz değerli, vefakar, cefakar kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Siz değerli İstanbullu kardeşlerimi de televizyonları başında bizleri de izleyen aziz milletime saygılarımı iletiyorum. Aziz İstanbullular, bizim inancımızda fetih hakkın, doğrunun, adaletin, iyiliğin kapısını açmaktır. Fetih benden bize ulaşmak, beni biz içinde eritmektir. Farklılıklarımızı, zenginlik saymak her renkten, her inançtan milletin insanını bir arada barış içinde yaşatmaktır. Adaletin önündeki engelleri önünden kaldırmaktır.

"Fetih, yeniden tarihi yazmaktır. Fetih, çağ kapatıp çağ açmaktır. Fetih mazlumun yanında ve yakınında olmak, düşeni kaldırmaktır. Ezilen halkların minnet dolu bakışlarına, yürek burkan yakarışlarına derman, çare olmaktır. Diriliş ateşini yakmaktır. Fetih demek, bu necip millete hizmet etmek demektir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmaktır. Osman Gazi Köprüsünü yapmak, iki kıtayı birleştirmek demektir. Diriliş ateşini tutuşturmak, geleceğe umutla, kararlılıkla yürümektir. Miskinlik örtüsünden sıyrılmak, doğrularak yeniden tarih sahnesine çıkmaktır fetih. Sayın Cumhurbaşkanım, saygı değer İstanbullu hemşerilerim, bir zamanlar dünyada bizdik ve dünya biz idi. Zulme uğrayan biri, bizi hatırlar, bizden yardım isterdi. Her mağdur ilk önce bizi hatırlar, her gözü yaşlı bize sığınırdı.

"Her dilden, her dinden insanların özgürce yaşardı. Özellikle biz insanların şefkatli sığınağı ve hamisidir. Bizim ecdadımız olmadan adil bir dünya olmazdı. Hz. Ömer, Selahattin Eyyubi gibi büyük fatihler gayrimüslimlere adalet dağıtırken, ilkel dünyaya insanlık dersi verdiler. Bütün kültürler, milliyetler medeniyetler varlıklarını ancak ve ancak bizim kurduğumuz dünyada gerçeğe dönüştürdüler. Bir zamanlar bu misyonu kurmanın şerefiyle tarih yazmışız. İnsanları huzur ikliminde buluşturmuşuz. Düzeni çarkı bozuk dünyaya nizam vermişiz. Azmanlaşan kibirlenen lere karşı şerif bir iradeyle karşı koymuşuz. Ancak, fethin ruhuyla direnerek Çanakkale'de destan yazmış, yedi düvele fetih ruhuyla var oluşun taşlarını döşemişiz. Şimdi yeniden fetih ruhuyla ayağa kalkmanın zamanıdır. Öyle değil mi İstanbul?

"Mazlumlara, fetih ruhunu irade ve şuurunu taşıma zamanıdır. Yedi düvele karşı adaleti ve hakkı söyleme zamanıdır. Dünya halklarını, mazlum ve hakkı gasp edilenlerin dualarını alarak yeniden kutlu yürüyüşe devam zamanıdır. Tarih inancımızın bize yüklediği sorumluğun gereğini yeniden yapmak, tarihin öznesi olma zamanıdır. Yeni bir fetih ruhu filizlenmesin diye terörü başımıza bela ettiler. Devlet içinde devlet oluşturarak paralel güç yarışına girdiler. Okyanus ötesinden Türkiye'ye yol biçmeye kalktılar. Sinsice ülkenin damarlarına zikrettiler. Masum görünümlü şebekeler, kuzu postundaki ihanetleriyle milleti kalbinden vurmaya çalıştılar. Milletimizin evlatlarını kandırarak teröre bulaştırdılar. Gezi ile gençlerimizi sokağa döktüler, 6-8 Ekim olaylarıyla bu milletin çocuklarını sokağa döktüler. Şehirleri vandallara teslim ederek panik havası yapmaya çalıştılar. Bu milletin liderini ve kadrolarını yok etmeye çalıştılar. Sevgili İstanbullular millet, bunları yemedi. Halkın irfanı tuzakları yendi. Milletin adamı, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak vefasını gösterdi. Burada olduğu gibi. Şimdi bizi tökezletmek isteyen, birliğimize kardeşliğimize kastedenlere karşı dimdik durmanın zamanıdır, değil mi kardeşlerim? Yeniden fetih ruhuyla şahlanmanın, hizmetin, ülkenin her köşesine götürmenin zamandır.

"Yıkmanın değil, yapmanın, inşa etmenin, imar etmenin zamandır. Sınırlarımızı aşarak, her mazlumun avuç dolusu dualarında yer alma zamanıdır. Fetih heyecanını bir kez daha yaşamanın zamandır. İstanbul'un fethini hatırlayarak milletçe bir ve bütün olduğumuzu herkese göstermenin tam zamanıdır. İstanbul'un şahsında Türkiye'yi yeryüzü cennetine çevirmenin, dünyaya müjdeler dolusu mesaj vermenin zamanıdır. Buradan, Yenikapı meydanından. Türkiye'nin her rengini bünyesinde taşıyan, dünyanın vicdanını ve izanı olan İstanbul fethiniz tekrar mübarek olsun. Yeni vesilelere, vesile olsun. El ele yürek yüreğe yeni fetihlere doğru bu duygularla fetih coşkusunu bir kez daha kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlamadan önce diyorum ki ey Fatih Sultan Mehmet Han, sen bu aziz İstanbul'u fethetmek için gemilere karadan gezdirdin, senin torunların Tayyip Erdoğan ve arkadaşları trenleri arabaları denizin altından geçirdi."