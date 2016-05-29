İstanbul’da ‘fetih’ güvenliği: 9 bin polis, 40 keskin nişancı, 1 denizaltı, 1 fırkateyn

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla bugün 17:00'de gerçekleştirilecek ‘Fetih Şöleni’ için Yenikapı miting alanında son hazırlıklar tamamlandı. Bin 200 kişilik ekiple organize edilen Fetih Şöleni için çalışmalar tamamlandı. Özel Fetih Gösterisi için sahne üzerine hidrolik platformlarla hareket eden 3 boyutlu toplar yerleştirildi. 450 metrekarelik LED ekran, sis, alev makineleri de sahnedeki yerlerini aldı. 3D boyutlu gösteriye entegre olarak leventler tarafından çekilecek gerçek boyutlarda bir Osmanlı kadırgası da alanda hazır bekletiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fetih Şöleni'nin olaysız geçmesi için haftalardır çalışma yaptıklarını, Yenikapı miting alanı çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını ve vatandaşların 3 ayrı arama noktasından geçerek alana girdiğini söyledi.

Çalışkan, şölene ilişkin alınan önlemleri şöyle anlattı:

"Fetih Şöleni'nin olaysız geçmesi için yaklaşık 9 bin polis, 5 helikopter, 1 denizaltı, 1 fırkateyn, 3 sahil güvenlik teknesi ve 27 polis dedektör köpeğiyle üst düzey önlemler alındı. 5 helikopter, ikisi sürekli olarak miting alanının üzerinde devriye uçuşu yapacak. Biri Skorsky olmak üzere 3 yedek helikopter de herhangi bir olaya karşı hazır bekletilecek. Şölen boyunca Yenikapı miting alanının üzerinde sivil uçak uçmayacak. Bunların güzergâhları değiştirildi.

Denizde 1 denizaltı, 1 fırkateyn ve 3 sahil güvenlik botu bekletiyoruz. Keskin nişancı olan 40 polis de denizaltı, fırkateyn, çevredeki binalar ve vinçlerin üzerine konuşlandırıldı. Polis dedektör köpekleri de şölenin yapılacağı alan ile çevresinde patlayıcı ve bomba araması gerçekleştirdi."

Ayrıca, Fetih Şöleni'nde görevli polisler, bu etkinlik için özel olarak hazırlanan lacivert ve kırmızı renkli "polis" yazılı şapkaları takıyor.

İstanbul'un 21 ilçesindeki 26 iskeleden 146 vapur, şölene katılmak isteyen vatandaşları Yenikapı İskelesi'ne götürüyor. 38 ilçeden de 5 bin 5 otobüsle vatandaşlar miting alanına taşınıyor.