İstanbul'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kutlandı

İstanbul'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kutlamaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 17:00'de başladı. İstanbul'un fethi şöleninde sırayla Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Kahramanı İsmail Kahraman ve son olarak da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kürsüden katılanlara hitap etti. Kutlamalarda İstanbul'un surlarına benzer şekilde tasarlanan ve "dünyanın en büyük 3 boyutlu platformu" olarak tasarlanan gösteri alanında ise Fatih Sultan Mehmet'i at üstünde gösteren bir resim ve "Yeniden Diriliş Yeniden Yükseliş" yazısı yer alıyor. Kutlamalar kapsamında Türk Yıldızları bir gösteri düzenldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethi şöleninde Güneydoğu'daki çatışmalara ilişkin olarak, "​Bölücü terör örgütünü koç başı gibi kullanıp ülkemize saldıranların derdi ne Kürt kardeşlerimizdir, ne de o bölgedir. Onların derdi fethin intikamını almaktır. Kullandıkları kuklalar, açtıkları çukurlara gömüldüler" dedi.​

Erdoğan: ​Bölücü terör örgütünü koç başı gibi kullanıp ülkemize saldıranların derdi fethin intikamını almaktır

"Meclis'te PKK istemiyoruz" sloganları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın konuşmaları sırasında mitinge katılanlar "Meclis'te PKK istemiyoruz" sloganları atıldı.

Meclis Başkanı Kahraman: Ortaçağı kapatıp, yeni çağı açan tarihin kaydettiği en büyük zafer

Binali Yıldırımdan sonra kürsüye çıkan İsmail Kahraman, yaptığı konuşmada, "​Ortaçağı kapatıp, yeni çağı açan tarihin kaydettiği en büyük zaferlerden birinin yıl dönümündeyiz. Atamız Fatih'i onun fetih askerlerini, onun önderlerini rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 yaşında bir genç padişah İstanbul'u fethetmeyi ve peygamber efendimizin yücesine nail olmayı hedefliyor ve 21 yaşında buna ulaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım: Fetih demek, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüsü'nü yapmaktır

Binali Yıldırım, mitinge katılanlara hitap etti. Yıldırım, İstanbul'un fethine şöleninde yaptığı konuşmada "Diriliş ateşini yakmaktır. Fetih demek, bu necip millete hizmet etmek demektir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmaktır. Osman Gazi Köprüsünü yapmak, iki kıtayı birleştirmek demektir" ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım, "Yeni bir fetih ruhu filizlenmesin diye terörü başımıza bela ettiler. Bu milletin liderini ve kadrolarını yok etmeye çalıştılar. Sevgili İstanbullular millet, bunları yemedi. Halkın irfanı tuzakları yendi. Milletin adamı, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak vefasını gösterdi. Burada olduğu gibi" diye konuştu.

Binali Yıldırım: Fetih demek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yapmaktır

'Fetih Şöleni’ b in 200 kişilik ekip çalıştı

Yenikapı miting alanında yapılan ‘Fetih Şöleni’ bin 200 kişilik ekiple organize edildi. Özel Fetih Gösterisi için sahne üzerine hidrolik platformlarla hareket eden 3 boyutlu toplar yerleştirildi. 450 metrekarelik LED ekran, sis, alev makineleri de sahnedeki yerlerini aldı. 3D boyutlu gösteriye entegre olarak leventler tarafından çekilecek gerçek boyutlarda bir Osmanlı kadırgası da alanda hazır bekletildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, alana gelişi sırasında "Gençlik başkanlık istiyor" yazılı bir pankart açıldı.

"Yeniden diriliş yeniden yükseliş"

İstanbul'un surlarına benzer şekilde tasarlanan ve "dünyanın en büyük 3 boyutlu platformu" olarak tasarlanan gösteri alanında ise Fatih Sultan Mehmet'i at üstünde gösteren bir resim ve "Yeniden Diriliş Yeniden Yükseliş" yazısı yer alıyor.

Alanda Osmanlı Kadırgası

Dört bölümden oluşacak etkinliğin ilk bölümünde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve TSK Mehteran Birliği Mehteran Grubu sahne aldı.

3 boyutlu gösteriye entegre olarak, leventler tarafından çekilecek gerçek boyutlarda bir Osmanlı kadırgası da alana yerleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet ile askerlerinin İstanbul’u fethini temsili olarak gösterecek 500’den fazla oyuncu ve dönemi yansıtması için yeniden üretilen kıyafetlerle araç gereçler için de sahne arkasında dev çadırlar kuruldu.

Vatandaşların gösterileri rahat izleyebilmesi için 9 dev ekran yerleştirilirken, etkinlik alanında 10 sağlık çadırı, ambulansların kalabalık arasında yol alması için güzergahlar, 150 güvenlikli giriş kapısı, 6 noktada mobil tuvalet ve şadırvanlar, su dağıtım noktaları oluşturuldu.

El ele geldiler



Başbakan olduktan sonra ilk kez İstanbul’a gelen Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın mezarlarını ziyaret etti. Yıldırım ziyaretlerinin tamamladıktan sonra kendini bekleyen makam aracına doğru eşi Semiha Yıldırım el ele hareket etti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Başbakan olduktan sonra İstanbul’a gelir gelmez Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın mezarlarını ziyaret etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, “Fetih Şöleni” için bin 200 kişilik ekiple sürdürülen son hazırlıklar dün tamamlandı. Özel Fetih Gösterisi için sahne üzerine hidrolik platformlarla hareket eden 3 boyutlu toplar yerleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet ile askerlerinin İstanbul’u fethini temsili olarak gösterecek 500’den fazla oyuncu ve dönemi yansıtması için yeniden üretilen kıyafetlerle araç gereçler için de sahne arkasında dev çadırlar kuruldu.

Vatandaşların gösterileri rahat izleyebilmesi için de farklı bölgelere 9 dev ekran yerleştirildi. Ayrıca etkinlik alanında on sağlık çadırı, ambulansların kalabalık içerisinde hızlı müdahale edebilmesi için güzergâhlar, vatandaşların alana kolay ulaşabilmesi için 150 güvenlikli giriş kapısı, 6 noktada mobil tuvalet ve şadırvanlar, su dağıtım noktaları oluşturulduk.

Güvenlik önlemleri



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fetih Şöleni'nin olaysız geçmesi için haftalardır çalışma yaptıklarını, Yenikapı miting alanı çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını ve vatandaşların 3 ayrı arama noktasından geçerek alana girdiğini söyledi.

Çalışkan, şölene ilişkin alınan önlemleri şöyle anlattı:

"Fetih Şöleni'nin olaysız geçmesi için yaklaşık 9 bin polis, 5 helikopter, 1 denizaltı, 1 fırkateyn, 3 sahil güvenlik teknesi ve 27 polis dedektör köpeğiyle üst düzey önlemler alındı. 5 helikopter, ikisi sürekli olarak miting alanının üzerinde devriye uçuşu yapacak. Biri Skorsky olmak üzere 3 yedek helikopter de herhangi bir olaya karşı hazır bekletilecek. Şölen boyunca Yenikapı miting alanının üzerinde sivil uçak uçmayacak. Bunların güzergâhları değiştirildi.

Denizde 1 denizaltı, 1 fırkateyn ve 3 sahil güvenlik botu bekletiyoruz. Keskin nişancı olan 40 polis de denizaltı, fırkateyn, çevredeki binalar ve vinçlerin üzerine konuşlandırıldı. Polis dedektör köpekleri de şölenin yapılacağı alan ile çevresinde patlayıcı ve bomba araması gerçekleştirdi."

Ayrıca, Fetih Şöleni'nde görevli polisler, bu etkinlik için özel olarak hazırlanan lacivert ve kırmızı renkli "polis" yazılı şapkaları takıyor.

İstanbul'un 21 ilçesindeki 26 iskeleden 146 vapur, şölene katılmak isteyen vatandaşları Yenikapı İskelesi'ne götürüyor. 38 ilçeden de 5 bin 5 otobüsle vatandaşlar miting alanına taşınıyor.

Türk Yıldızları'ndan gösteri

Türk Yıldızları, kutlamalarda gösteri yaptı. Gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.



