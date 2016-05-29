Fetih Şöleni kutlamaları sosyal medyada: Fatih, İstanbul’u fethederken bu kadar para harcamamıştır!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla bugün 17:00'de gerçekleştirilecek ‘Fetih Şöleni’ için Yenikapı miting alanında son hazırlıklar tamamlandı. Bin 200 kişilik ekiple organize edilen Fetih Şöleni için çalışmalar tamamlandı. Özel Fetih Gösterisi için sahne üzerine hidrolik platformlarla hareket eden 3 boyutlu toplar yerleştirildi. 450 metrekarelik LED ekran, sis, alev makineleri de sahnedeki yerlerini aldı. 3D boyutlu gösteriye entegre olarak leventler tarafından çekilecek gerçek boyutlarda bir Osmanlı kadırgası da alanda hazır bekletiliyor.

#Fetih1453 etiketiyle Twitter’da gündem olan kutlamalar için paylaşılan mesajlar şöyle:

#Fetih1453 Tweetleri