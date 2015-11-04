Bin litre sahte içkiyle yakalandı, "İçiciyim" dedi

İstanbul'daki sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaşırken, Tekirdağ Çorlu'da bir imalathaneye düzenlenen baskında, bin litre sahte içki ele geçirildi. İçkilerin ele geçirildiği imalathanede gözaltına alınan B.Y., ele geçirilen bin litre içkiyi kendisi için ürettiğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde bir apartman dairesinin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. Bin litre sahte içki ile imalatta kullanılan damıtma makinesi ele geçirilen operasyonda polis, sahte içkiyle ilgili B.Y.'yi polis merkezine götürdü. B.Y. ifadesinde, ele geçirilen bin litre içkiyi kendisi için ürettiğini söyledi. Dün aynı sokakta yapılan operasyonda da sahte içki ile içki imalatında kullanılan damıtma makinesi yakalanmıştı.