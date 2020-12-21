Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de Koronavirüs mutasyonu saptanmadı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Koronavirüs'ün İngiltere'de mutasyona uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Virüslerde 10 aydır 160 farklı noktada mutasyon olduğunu ifade eden Hasöksüz, İngiltere'de bildirilen 10 farklı mutasyondan özellikle bir tanesinin (N 501 Y), virüsün insan hücresine bağlanma noktasında olduğundan önem arz ettiğini söyledi. Binden fazla kişinin enfekte olduğunun söylendiğini belirten Hasöksüz, "Türkiye'de mutasyon saptandı mı?" sorusuna, "Mutasyon saptanmadı. Diğer ülkelerce de bildirilmedi. Aşıları etkileyecek boyutta değil" diye yanıt verdi.

İngiltere'de Koronavirüs vakaları hızla arttı. Başbakan Boris Johnson artışa, mutasyona uğramış yeni bir tür Koronavirüs'ün neden olduğunu açıkladı. Johnson'a göre, bu yeni tür eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranda daha bulaşıcıydı. Johnson'un açıklamaları akıllara, 'Üretilen aşılar işe yarayacak mı' sorusunu getirdi.

"10 aydır 160 farklı noktada mutasyon oldu"

Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, mutasyon iddiaları ve virüsteki son durumu Hürriyet'e şöyle değerlendirdi:

"Virüslerde 10 aydır 160 farklı noktada mutasyon oldu. Fakat bu mutasyonların hiçbiri virüsün hastalık yapma gücünü değiştirmedi. İngiltere'de bildirilen 10 farklı mutasyondan özellikle bir tanesi (N 501 Y), virüsün insan hücresine bağlanma noktasında olduğundan önem arz ediyor. İngiltere'de bildirilen bu mutasyonun hastalığın yüzde 70 daha hızlı bulaşmasına neden olduğu ileri sürülüyor. Binden fazla kişinin de bu virüsle enfekte olduğu söyleniyor.

"Mutasyonun takip edilmesi şart"

Bu mutasyon şu anda virüsün virulansı (bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneği) ile ilgili olmadığından, aşılarla ilgili olmadığı düşünülüyor. Ancak mutasyon antikorun bağlanma noktalarına da çok yakın. Bu nedenle virüse karşı oluşmuş antikorların bağlanmasını da etkileyebilir. Buna göre, mutasyonların takip edilmesi şart. Her mutasyon virüsün protein ve fonksiyonuna etki etmez. Söz konusu mutasyon ederse bu yapılacak aşıların etkinliğini o zaman düşürebilir."

Türkiye'de mutasyon saptandı mı?

Türkiye'de bu mutasyon saptanmadı. Diğer ülkelerce de bildirilmedi. Geçtiğimiz aylarda Danimarka'da vizonlardan 12 insana geçen virüslerden saptanan mutasyon antikor bağlanması bölgesinde olduğundan daha tehlikeliydi. Neyse ki yayılmadan yok oldu. Şu anda ileriye sürülen mutasyonun, aşıların etkinliğini etkileyecek düzeyde kanıtlanmış bir etkisi yok. Ben de aşıyı bekliyorum. Kendi aşımız olana kadar Çin'den gelen aşıyı yaptıracağım. 2021 yılında daha fazla aşı faz çalışmalarına geçilecek ve kullanıma sunulacak. Bu salgın, insanların aşı olmasıyla sonlanacak."

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