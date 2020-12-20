Mutasyona uğrayan Koronavirüs Avusturya'da da görüldü

Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika'dan gelen 'mutasyon' haberinin ardından Avusturya'da da mutasyona uğrayan Koronavirüs vakası tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan Koronavirüs'ün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, WHO'nun Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür Koronavirüs'e Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu.

TIKLAYIN: Dünya Sağlık Örgütü'nden Britanya'da tespit edilen mutasyona uğramış Koronavirüs hakkında açıklama